Promouvoir la coopération suivant les priorités de l’ASEAN en TIC et numérique

Dans le cadre de la 6 e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN (ADGMIN), du 12 au 16 janvier, à Hanoï, la 6 e réunion des hauts fonctionnaires du numérique de l’ASEAN (ADGSOM) et des réunions connexes ont eu lieu du 12 au 14 janvier.

L’ADGSOM est le mécanisme de coopération de haut niveau de l’ASEAN dans le domaine du numérique, chargé de coordonner, d’examiner et de préparer le contenu de l’ADGMIN, ainsi que de surveiller et de promouvoir la mise en œuvre des programmes et initiatives de coopération numérique dans la région.

Les chefs de délégation se sont échangés sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des axes de coopération prioritaires, en mettant l’accent sur le renforcement de la coordination et de l’harmonisation des politiques numériques entre les États membres de l’ASEAN.

Ils se sont également penchés sur l’élaboration de cadres, de principes et de lignes directrices pour la coopération régionale, en s’appuyant sur les pratiques internationales ; la réduction de la fracture numérique entre les pays et les groupes de population de l’ASEAN ; la promotion de l’innovation et de l’application des technologies émergentes ; le renforcement de la sûreté, de la sécurité et de la résilience de l’espace numérique de l’ASEAN ; et le développement des ressources humaines et des compétences numériques, notamment pour les jeunes et les jeunes travailleurs.

L’ADGSOM a également tenu des réunions avec les partenaires de dialogue de l’ASEAN dans le secteur du numérique. Les parties ont souligné l’importance de renforcer la coordination et d’assurer la complémentarité entre les initiatives et les partenaires de l’ASEAN, dans le but de promouvoir une coopération concrète et efficace, alignée sur les priorités de l’ASEAN en matière de technologies de l’information, de télécommunications et de transformation numérique.

Dans le cadre de cet événement, la réunion du Groupe de travail conjoint et la réunion du Conseil d’administration ont également eu lieu afin d’examiner les résultats des activités de coopération technique et de discuter des propositions et initiatives pour la phase suivante.

L’un des principaux axes de discussion a porté sur l’examen du Plan directeur numérique de l’ASEAN (PDNA) 2025. Les participants ont reconnu les progrès accomplis dans la réalisation de la vision d’un écosystème numérique commun pour la région et ont jeté les bases du PDNA 2026-2030, visant à garantir l’interopérabilité, la synchronisation et la pérennité des initiatives numériques mises en œuvre au niveau régional.

Les résultats et recommandations de la 6e ADGSOM seront compilés et soumis à la 6e ADGMIN pour examen et décision concernant les orientations et politiques à adopter pour promouvoir le programme numérique de l’ASEAN dans les années à venir.

En 2026, le Vietnam, en tant qu’État membre de l’ASEAN, accueille la 6e ADGSOM, confirmant ainsi son rôle proactif, positif et responsable dans la coopération numérique régionale. Cette réunion reflète l’orientation de l’ASEAN en matière de coopération numérique dans cette nouvelle phase de développement.

La région a en effet réalisé des progrès significatifs dans l’expansion de ses infrastructures de connectivité et s’oriente désormais vers une phase axée sur l’exploitation des données, l’intelligence artificielle, les technologies émergentes et le développement de systèmes intelligents.

