L'Alliance de la confiance numérique affirme son rôle dans la construction d’un "cyberespace sûr"

La confiance numérique constitue le socle de la société numérique : sans elle, il ne peut y avoir ni économie numérique, ni culture numérique, ni transformation numérique.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Prenant la parole lors de la conférence plénière de l’Alliance de la confiance numérique (Digital Trust Alliance - DTA), récemment organisée à Hanoï, le colonel Nguyên Hông Quân, vice-directeur du Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies (A05, ministère de la Police), a souligné que jamais la question de la confiance n’avait été aussi urgente qu’aujourd’hui : en quelques secondes, une information erronée peut se propager à des millions de personnes.

"En un seul clic, un individu peut devenir victime d’une escroquerie, être blessé ou perdre le sentiment de sécurité dans l’espace même auquel il est connecté chaque jour. C’est pourquoi il est indispensable d’affronter une question de portée durable : comment construire, préserver et développer une confiance pérenne dans l’environnement numérique", a-t-il déclaré.

Selon le colonel Nguyên Hông Quân, la confiance numérique est le fondement de la société numérique. Sans elle, il est impossible de développer l’économie numérique, la culture numérique ou la transformation numérique. Il devient tout aussi impossible de garantir la cybersécurité, et plus encore de réussir la révolution scientifique et technologique destinée à faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement.

"La confiance se construit lorsque les citoyens se sentent protégés, écoutés, accompagnés, et non laissés pour compte dans le processus de transformation numérique. C’est précisément le sens du nom +Alliance de la confiance numérique+ : non pas une confiance abstraite, mais une confiance vérifiable à travers des actions concrètes, des résultats tangibles et la responsabilité clairement assumée par chacun des membres de cette alliance", a-t-il insisté.

Identifier et prévenir les risques en ligne

La conférence plénière de l’Alliance de la confiance numérique visait à dresser le bilan des principales activités menées durant la phase de mise en place, tout en servant de forum d’échanges afin de définir des orientations stratégiques communes et des priorités pour la prochaine étape de développement.

Placée sous le signe du "se connecter pour agir", cette rencontre est considérée comme un tournant majeur, marquant le passage de la phase de constitution à celle d’actions approfondies, et affirmant le rôle ainsi que l’engagement à long terme de l’Alliance dans la promotion d’une coopération multipartite.

L’un des axes centraux de la conférence a été l’annonce des orientations et des programmes d’action pour l’année 2026. Celle-ci est identifiée comme une période charnière pour l’espace numérique, alors que le développement rapide des technologies - en particulier de l’intelligence artificielle (IA) - exerce une influence profonde sur les comportements, les perceptions et la confiance au sein de la société.

Face à ce contexte, conjugué à la multiplication des risques tels que la désinformation, les escroqueries en ligne et les atteintes aux personnes dans l’environnement numérique, l’Alliance de la confiance numérique a défini comme priorité la construction et la diffusion de normes de comportement responsable.

Parallèlement, elle prévoit de déployer des programmes, des outils et des modèles concrets afin d’aider la communauté à identifier, prévenir et gérer efficacement les menaces dans le cyberespace. Parmi les initiatives annoncées figurent un programme de vérification des fausses informations, un dispositif d’évaluation de la crédibilité des personnes influentes, ainsi que la campagne "Jamais seul".

Danh Trọng - Câm Sa/CVN