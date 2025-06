ICI Vietnam Festival 2025 : une journée d’immersion culturelle à Paris

Cet événement parisien incontournable propose une immersion complète dans la richesse culinaire et littéraire vietnamienne. De 12h00 à 21h00, la place se transformera en un grand Food Market vietnamien, avec des tables rondes et des ateliers pour une journée riche en saveurs.

Photo : ICI/CVN

Cette année, les visiteurs auront la chance de participer à une loterie exclusive pour tenter de gagner un billet d'avion pour le Vietnam avec Vietnam Airlines. C'est une opportunité fantastique de se laisser transporter par la magie du voyage, à travers l'espace et le temps, pour explorer un Vietnam authentique.

Ce pays aux deux deltas dégage un parfum unique, avec ses rizières souvent enveloppées de brume, ses forêts tropicales luxuriantes et ses villes animées, alliant un charme et une beauté légendaires. Autant d'invitations à partir à sa découverte, de l'extrême sud à l'extrême nord. Vous pourrez explorer des sites archéologiques majeurs comme My Son et sa "vallée des rois", ou admirer les paysages grandioses du Mékong et l'emblématique baie d'Ha Long, le tout selon l'itinéraire proposé par votre guide.

N’hésitez donc pas à tenter votre chance en achetant un billet de loterie.

Mais l’ICI Vietnam Festival est aussi l’occasion de belles rencontres : revoir des amis, rencontrer des auteurs, et surtout découvrir tous les mets délicieux. Peut-être aurez-vous envie de fredonner la chanson de Jacques Brel :

L'aventure commence à l'aurore

Et l'aurore nous guide en chemin

L'aventure c'est le trésor

Que l'on découvre à chaque matin

J’ajoute : au Vietnam, via Vos rêves de demain.

Nguyên Dac Nhu-Mai/CVN