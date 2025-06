Le célèbre groupe français Luiza en tournée au Vietnam

La tournée débutera le 14 juin à l’IDECAF de Hô Chi Minh-Ville, avec la présence de la chanteuse vietnamienne invitée Lena qui apportera une touche musicale inédite avec sa voix douce et envoûtante, et un style à la fois moderne et authentique.

Photo : BTC/CVN

Le groupe Luiza présentera ensuite sa musique éclectique à Huê le 15 juin, à Dà Nang le 16 juin, et se terminera à Hanoï le 19 juin.

Luiza est un quatuor composé de la chanteuse Luiza Fernandes Viana, du saxophoniste Dorian Zavatta, du guitariste et trompettiste Théo Kaiser, et du technicien du son Barradon Enguerrand.

Selon l’Institut français de Hanoi, après plusieurs collaborations réussies avec des artistes renommés tels que Fakear, Mahom, Khoe-Wa, Flavia Coelho, Féfé…, Luiza, est prête à exploser sur scène avec un show solo plein de passion, de fraîcheur et d’énergie contagieuse.

Avec un héritage musical unique - un père contrebassiste de jazz et une mère danseuse et chorégraphe brésilienne - la jeune à la voix envoûtante et à la présence scénique magnétique porte en elle une passion pour la scène et une musique vivante.

Lors de sa tournée de concerts organisée par l’Institut français de Hanoi, le groupe Luiza se produira avec les groupes locaux Mắm et The Gratoners, offrant un mélange unique de styles musicaux internationaux et vietnamiens.

Mắm est l’un des groupes de musique émergents du pays. Originaires de différentes régions, ils créent une identité sonore unique et reconnaissable entre toutes, avec un style de jeu attrayant et énergique. Ils interpréteront un mélange audacieux de hip-hop, de funk, de soul, de jazz et de rock, des chorégraphies vibrantes et un esprit jeune et optimiste.

The Gratoners est un groupe de reggae fusion fondé à Hanoi par des artistes d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni. Avec un style mêlant reggae, funk, dub et dancehall, The Gratoners est une figure emblématique de la communauté underground.

Les artistes emmèneront le public en voyage à travers des terres sonores inédites, où la musique traditionnelle du Brésil, de la Réunion et des Balkans se mêle à l’électro-pop, au dub et au R&B, pour les soirées musicales pleines de couleurs et de surprises.

VNA/CVN