Nouvelle phase de développement des relations Vietnam - République dominicaine

Lors de cette visite, Pham Minh Chinh et le président dominicain Luis Rodolfo Abinader Corona ont assisté à la signature de deux protocoles d'accord historiques. Le premier porte sur la création d’un Conseil conjoint pour la promotion du commerce, la coopération technique et les échanges universitaires et professionnels, visant à établir un cadre de collaboration dans des domaines d'intérêt commun.

Le second protocole d'accord concerne la coopération entre l’Académie diplomatique du Vietnam (DAV) et l’Institut d’enseignement supérieur de formation diplomatique et consulaire de la République dominicaine (INESDYC). Selon le Dr. González Saez, cet accord reflète la volonté des deux gouvernements de renforcer leurs relations amicales en favorisant les échanges académiques, la mobilité des fonctionnaires, universitaires, experts et étudiants, ainsi que le partage de ressources numériques et d’expériences en matière de recherche et d’enseignement.

Cette visite témoigne de l'intérêt du Vietnam pour approfondir ses relations bilatérales et de l’importance stratégique accordée par la République dominicaine à ce partenariat, a déclaré le chercheur. Le séjour du Premier ministre vietnamien à Saint-Domingue a permis de concentrer les efforts sur la coopération dans des secteurs clés, tout en ouvrant la voie à des collaborations dans la défense, les télécommunications, l’exploration pétrolière et le tourisme.

Un hub commercial clé

Un moment historique a été marqué par la volonté commune d’élever les relations bilatérales à une nouvelle phase. Les deux parties ont discuté d’actions concrètes, notamment la négociation d’accords pour établir une base juridique solide en vue d’une coopération accrue. Parmi les perspectives évoquées figurent un éventuel accord de libre-échange (ALE), des accords de promotion et de protection des investissements, ainsi que des partenariats dans la culture, le tourisme, l’éducation et les échanges entre les deux peuples.

Les discussions ont également porté sur des thématiques novatrices telles que la transformation numérique, les télécommunications, les énergies renouvelables (éolienne et solaire), le gaz, l’agriculture, l’élevage et la production de vaccins. Ces domaines prometteurs ouvrent des perspectives de collaboration élargie entre les deux pays.

Sur le plan commercial, les échanges bilatéraux ont connu une croissance significative, passant d’environ 30 millions d'USD dans les premières années à près de 120 millions d'USD en 2022, et atteignant 112 millions d'USD en 2023. Les principaux produits d'exportation vietnamiens incluent le café, les textiles, les chaussures, les composants électroniques et les produits agricoles. Les deux nations ambitionnent de porter leurs échanges à 500 millions d'USD dans les cinq prochaines années, en intensifiant les investissements et en élargissant leurs marchés respectifs.

Le Dr. González Saez a conclu que cette tournée offre une opportunité majeure de renforcer les relations bilatérales et de démontrer l’engagement mutuel à créer des conditions avantageuses pour le développement commun. La visite pave la voie à la signature, d’ici 2025, d’accords stratégiques tels qu’un ALE, tout en favorisant la présence des entreprises vietnamiennes en République dominicaine. Ce pays pourrait devenir un hub commercial clé pour le Vietnam dans les Caraïbes, a-t-il souligné.

