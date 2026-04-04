GFZ

Séisme de magnitude 5,9 dans la région de l'Hindou-Kouch

Un séisme de magnitude modérée a été ressenti vendredi 3 avril à Islamabad, la capitale du Pakistan, vers 21h15, heure locale.

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Un séisme d'une magnitude de 5,9 a frappé la région de l'Hindou-Kouch vendredi 3 avril à 16h12 GMT, a indiqué le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ).

L'épicentre, situé à une profondeur de 170,6 km, a été initialement localisé à 36,48 degrés de latitude nord et 71,00 degrés de longitude est.

Xinhua/VNA/CVN