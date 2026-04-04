Séisme de magnitude 5,9 dans la région de l'Hindou-Kouch

>> GFZ : un séisme de magnitude 6,2 ressenti aux Iles Fidji
>> Séisme de magnitude 7,3 au large du Vanuatu
>> Au moins un mort en Indonésie dans un puissant séisme en mer des Moluques
>> Huit morts dans un tremblement de terre en Afghanistan
Un séisme d'une magnitude de 5,9 a frappé la région de l'Hindou-Kouch vendredi 3 avril à 16h12 GMT, a indiqué le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ).
L'épicentre, situé à une profondeur de 170,6 km, a été initialement localisé à 36,48 degrés de latitude nord et 71,00 degrés de longitude est.
Xinhua/VNA/CVN