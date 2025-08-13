Nouvel élan pour les minorités ethniques et les régions montagneuses

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 13 août, la conférence nationale de bilan de la phase 2021-2025 du Programme cible national de développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des régions montagneuses.

L’événement, organisé en format hybride, s’est tenu au siège du gouvernement et en visioconférence avec 34 villes et provinces du pays. Il a également permis de définir les orientations pour la période 2026-2030.

Le chef du gouvernement a souligné la portée profondément humaniste de ce Programme cible national, tout en relevant les limites liées à une mise en œuvre dispersée et manquant de cohérence. Il a appelé à une évaluation complète des résultats et des difficultés, à un changement de mentalité, à un renforcement de la décentralisation, à une allocation ciblée des ressources, à l’application des sciences et technologies, ainsi qu’à une coopération étroite entre l’État, les entreprises et les populations locales pour améliorer les conditions de vie.

Le Vietnam compte 53 ethnies minoritaires, soit 14,4 millions de personnes, réparties sur environ les trois quarts du territoire. Ces régions, riches en potentiel (agriculture, sylviculture, tourisme), souffrent encore d’infrastructures insuffisantes, d’un taux de pauvreté élevé et d’un accès limité aux services de base.

Dix projets majeurs

Doté d’un budget de plus de 137.000 milliards de dôngs pour la période 2021-2025, le Programme cible national comprend dix projets majeurs portant sur divers aspects, dont la résolution des besoins en terres et logements, en terres de production et en eau potable ; la planification et la réorganisation des zones de résidence ; le développement durable de la production agricole et sylvicole ; l’investissement dans les infrastructures essentielles ; l’amélioration de l’éducation et des ressources humaines ; la préservation de la culture ; les soins de santé ; la promotion de l’égalité des sexes et le soutien aux femmes et aux enfants...

Les résultats incluent l’attribution de terres et de logements à des dizaines de milliers de ménages, l’accès à l’eau potable pour des centaines de milliers d’entre eux, la protection sous contrat de plus de 1,4 million d’hectares de forêts, la construction ou la rénovation de milliers d’ouvrages routiers, électriques, sanitaires et scolaires, ainsi que la formation professionnelle de plus de 115.000 travailleurs…

Par ailleurs, le programme a investi dans la préservation de 48 villages et de 69 sites touristiques emblématiques, soutenu 124 festivals traditionnels et des milliers de clubs et troupes artistiques.

En cinq ans, plusieurs objectifs ont été atteints ou dépassés, notamment une réduction de la pauvreté de 3,4% dans les zones peuplées de minorités ethniques et un revenu annuel moyen par habitant porté à 43,4 millions de dôngs, soit plus de trois fois le niveau de 2020. Le taux de formation professionnelle a atteint 54,8%.

Cependant, des défis subsistent, tels que la modernisation des infrastructures techniques et sociales, la couverture totale en radio et télévision et la résolution essentielle du manque de terres.

Pour la période 2026-2030, le Programme cible national ambitionne de combler ces lacunes, de consolider les acquis et d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés pour 2021-2030. Ces efforts devraient contribuer à faire du Vietnam un pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici à 2030.

