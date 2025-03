Les artistes et écrivains minoritaires participent à la préservation des cultures traditionnelles

Photo : VOV/CVN

À l’aube d’une nouvelle ère pour la nation, les artistes et écrivains issus de ces ethnies sont pleinement conscients de leur mission: préserver et transmettre les trésors et valeurs des cultures traditionnelles de leurs communautés.

Depuis l’âge de 12 ans, l’artiste, poétesse et journaliste Cà Thi Hoan compose des poèmes en langue thaï. Au cours des 30 dernières années, elle a créé plus de 300 œuvres littéraires, ou poétiques, ainsi que des chansons folkloriques sur des thèmes variés, dont plus de 40 ont remporté des prix à différents niveaux.

"Dans ma famille, mon père et mes oncles ont toujours été passionnés de poésie et de musique, et engagés dans la création littéraire et artistique en langue ethnique. Quand j’étais petite, je les écoutais discuter de poésie et de littérature, ce qui a nourri en moi des idées et des émotions créatrices", raconte-t-elle.

Partageant cette passion pour la poésie et la culture de son peuple, l’écrivain Kiêu Duy Khanh, membre de la société littéraire et artistique de la province de Son La, a consacré plus de 20 ans à l’écriture de nouvelles sur la culture des ethnies montagnardes. Récemment, en 2024, il a remporté le premier prix du concours littéraire de la province pour sa première œuvre poétique sur ce thème.

Photo : VNA/CVN

"Dès ma première œuvre, j’ai écrit sur les peuples montagnards. Chaque ethnie, que ce soit des Thaï, des Mông, des Xinh Mun, possède des particularités culturelles uniques. Le fait que mon premier recueil de poèmes, +L’âme du gong+, ait remporté le premier prix du concours littéraire de Son La m’a motivé à approfondir mon travail sur les poèmes traitant des ethnies montagnardes", confie-t-il.

Développement significatif

Cà Thi Hoan et Kiêu Duy Khanh sont tous deux membres de la société littéraire et artistique des ethnies minoritaires du Vietnam. Actuellement, la société compte plus de 1.000 membres répartis dans 40 provinces et grandes villes, et oeuvrant dans des domaines tels que la littérature, la musique, la danse, les beaux-arts, le théâtre, le cinéma, la photographie, la critique littéraire et artistique, et les arts populaires. Grâce à l’engagement actif de ses membres, les lettres et les arts des minorités ethniques vietnamiennes modernes ont connu un développement significatif, s’intégrant harmonieusement au courant pluriculturel des arts vietnamiens tout en préservant leurs spécificités.

Les thèmes abordés sont très divers et nombreux sont les auteurs issus d’ethnies minoritaires qui choisissent d’écrire dans leur langue maternelle ou d’adopter un format bilingue.

Parallèlement, des centaines de travaux de collecte, de recherche et de traduction ont été lancés auprès des ethnies des Hauts plateaux du Centre, des Khmers du Sud, des Chams, des Tày, des Nùng, des Muong, des Thaï, des Mông, et d’autres peuples. Toutes les œuvres ainsi collectées ont été minutieusement compilées, offrant ainsi un nouveau répertoire au public, comme nous l’indique Nông Quôc Binh, le président de la société littéraire et artistique des ethnies minoritaires du Vietnam.

Photo: VNA/CVN

"Lorsqu’on parle de lettres et d’arts, il faut qu’il y ait une identité propre. Les auteurs des régions du Nord-Ouest, des Hauts plateaux du Centre et du Sud du Vietnam, ayant grandi dans ces environnements, apportent des spécificités dans leurs créations. Dans le contexte actuel où le pays se développe sur tous les plans, les régions peuplées d’ethnies minoritaires bénéficient d’une attention accrue", fait-il remarquer.

Approches novatrices

Les lettres et les arts des minorités ethniques ont su évoluer, en célébrant les nouveautés et les aspects positifs de la modernité, et en remettant en question certains éléments néfastes et rétrogrades. De plus en plus d’œuvres présentent des approches novatrices, illustrant l’influence croissante de la culture populaire.

Afin de soutenir cet essor créatif, la société littéraire et artistique des ethnies minoritaires du Vietnam met un accent particulier sur la formation et la découverte de jeunes auteurs à travers des activités telles que des ateliers de création, des concours pour les jeunes auteurs et des forums d’échange sur les techniques d’écriture. Les artistes des minorités ethniques estiment qu’il est crucial, dans le contexte actuel, de prêter une attention particulière à l’éducation à la culture traditionnelle, tout en offrant aux jeunes la possibilité de créer librement, d’oser innover et de jouer un rôle de pionniers pour effacer l’ancien et le rétrograde.

La transformation du pays et de la vie des peuples ethniques exige des jeunes, des écrivains et des créateurs, d’intégrer ces changements dans leurs œuvres, de les diffuser et de les promouvoir, non seulement auprès des autres communautés ethniques du pays, mais aussi au niveau international.

La tendance à l’intégration et au développement dans la nouvelle ère de la nation impose aux jeunes auteurs des minorités ethniques de porter un regard plus réaliste. À mesure que la vie évolue, la littérature et les arts doivent également s’adapter, non pas en restant figés dans les anciens schémas, mais en évoluant avec le temps et en reflétant fidèlement les changements de la société.

La diversité culturelle des 53 ethnies minoritaires du Vietnam représente un patrimoine inestimable qu’il convient de préserver et de valoriser. Les artistes et écrivains de ces communautés jouent un rôle clé dans cette dynamique, en conciliant adaptation aux mutations sociales et attachement à leurs racines. À travers leurs créations, ils enrichissent la culture vietnamienne tout en contribuant à l’émergence d’une nouvelle ère artistique, à la fois ouverte, inclusive et résolument tournée vers l’avenir.

