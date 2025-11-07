Nouveau record en vue pour les exportations de fruits et légumes

Fin octobre, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont atteint 7,05 milliards de dollars, en hausse de 14,4% par rapport à la même période de 2024. Cette dynamique laisse présager un dépassement du cap des 8 milliards pour toute l’année.

>> Les exportations de fruits et légumes retrouvent leur dynamique

>> Les fruits vietnamiens attirent l’attention au salon Asia Fruit Logistica 2025

>> Les exportations des fruits et légumes vietnamiens ciblent 10 milliards de dollars

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

La Chine, les États-Unis, la République de Corée et le Japon demeurent les principaux marchés d’importation. Selon le président de l’Association vietnamienne des fruits et légumes (VinaFruit), Nguyên Thanh Binh, les entreprises ont renforcé l’application de technologies modernes, le contrôle de traçabilité et le respect des normes sanitaires, facilitant l’accès à de nouveaux marchés.

Le durian reste le produit phare, avec une valeur d’exportation de 1,94 milliard de dollars au troisième trimestre 2025, en hausse de 30,3% sur un an. Sur les neuf premiers mois, les exportations de durians ont atteint 2,76 milliards de dollars, malgré une légère baisse de 1,7%.

Les produits tels que le fruit du dragon, la banane, la mangue, le jacquier ou la noix de coco ont enregistré également une croissance notable. L’exportation du litchi a particulièrement progressé, atteignant 73 millions de dollars, soit une forte hausse de 312,1%.

Un autre point marquant est la progression des produits transformés, dont les exportations ont augmenté de 47,4% au troisième trimestre pour atteindre 507 millions de dollars, représentant 16,6% du total du secteur. Les principaux débouchés étaient la Chine, les États-Unis, la République de Corée, les Pays-Bas et le Japon.

Pour le dernier trimestre, le secteur mise sur une forte croissance du durian, du fruit du dragon et du pamplemousse pour répondre à la demande des fêtes et du Nouvel An dans de nombreux pays.

Le secteur se réjouit de l’ouverture du marché australien au pamplemousse vietnamien, qui devient le sixième fruit à y être autorisé (après le fruit du dragon, le litchi, les longanes, la mangue et le fruit de la passion). Le pamplemousse est bien apprécié par les partenaires australiens et son potentiel de croissance est jugé élevé, car il ne fait pas face à une concurrence majeure sur ce marché.

Pour atteindre l’objectif annuel de 8 milliards de dollars, les exportateurs doivent continuer de cibler les grands marchés tels que la Chine, les États-Unis, le Japon et l’Allemagne. Selon les données chinoises, les importations de fruits et légumes au cours des neuf premiers mois de 2025 ont atteint 20,3 milliards de dollars, dont 20% en provenance du Vietnam.

Le secrétaire général de VinaFruit, Dang Phuc Nguyên, insiste sur la nécessité de se conformer rigoureusement aux normes chinoises de quarantaine, de traçabilité et d'emballage, tout en s'adaptant à l'entrée en vigueur prochaine du nouveau règlement chinois sur l’enregistrement des producteurs étrangers (Ordre 280).

Quant au marché américain, bien que très prometteur, il présente un défi logistique. En effet, les frais de transport élevés nuisent à la compétitivité des fruits frais vietnamiens face à des concurrents venus par exemple du Mexique.

La stratégie pour les États-Unis se concentre donc sur les produits transformés, mieux adaptés au transport longue durée et en phase avec la demande américaine pour des produits pratiques et nutritifs.

VNA/CVN