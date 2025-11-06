Dialogue économique de haut niveau entre le Vietnam et la France

Sous l'égide du ministère vietnamien des Finances et de la Direction générale du Trésor français, la 9 e session du Dialogue économique de haut niveau Vietnam -France s'est tenue le 6 novembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Ce forum a permis d’aborder des sujets variés : la situation macroéconomique, le commerce, l’investissement, l’aide publique au développement et les mécanismes de financement, tout en mettant l’accent sur les coopérations dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de l’environnement, ainsi que de la finance et de la banque.

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Trân Quôc Phuong, a souligné le rôle de la France comme partenaire important du Vietnam, saluant les résultats positifs de la coopération bilatérale.

De son côté, Magali Cesana, cheffe du Service des affaires bilatérales de la Direction générale du Trésor, a réaffirmé l’engagement de la France à accompagner le Vietnam dans ses réformes économiques et sa transition énergétique et numérique, tout en préservant sa souveraineté nationale.

Trân Quôc Phuong a mis l’accent sur la mise en œuvre efficace de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) et sur la promotion des investissements français au Vietnam dans des domaines clés tels que le développement durable, les énergies renouvelables, les infrastructures et l’agriculture. Le Vietnam a appelé la France à ratifier prochainement l’Accord de protection des investissements Vietnam- UE (EVIPA).

Les deux parties ont convenu de travailler étroitement à la mise en œuvre des accords signés et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs de l’énergie, de la finance et de la banque.

Les relations Vietnam - France, établies en 1973 et portées au partenariat stratégique global en 2024, connaissent un développement remarquable. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 5,4 milliards de dollars, en hausse de 12,9% par rapport à l’année précédente. La France compte actuellement plus de 700 projets d’investissement au Vietnam pour un capital de 4 milliards de dollars, tandis que le Vietnam dispose de 22 projets en France, d’un montant total d’environ 40 millions de dollars.

La France demeure un bailleur de fonds majeur pour le Vietnam, à travers la Direction générale du Trésor et l’Agence française de développement (AFD), qui financent des projets d’aide publique au développement et accordent des prêts concessionnels.

VNA/CVN