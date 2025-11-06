La consommation verte gagne le Vietnam

Des sacs en tissu aux paiements numériques, la consommation verte n’est plus un simple slogan : elle devient un véritable mode de vie pour de nombreux Vietnamiens, marquant une transition de la prise de conscience à l’action.

Photo : VNA/CVN

Selon la Docteure Trân Thi Hông Minh, directrice de l’Institut de recherche en politiques et stratégies, la consommation durable n’est pas seulement une tendance, mais une exigence incontournable pour l’intégration et le développement durable du Vietnam. Elle souligne que ce processus nécessite la participation conjointe du gouvernement, des entreprises et des consommateurs.

À Hanoï, le comportement de consommation responsable se propage rapidement, notamment parmi les jeunes qui modifient activement leurs habitudes d’achat. Les grandes chaînes comme AEON, WinMart, Fujimart ou Go! ont adopté des emballages biodégradables et encouragent l’usage de sacs réutilisables, offrant parfois des réductions aux clients optant pour des solutions écologiques.

Au premier semestre 2025, le commerce électronique et les paiements numériques ont connu une forte croissance, illustrant l’évolution des comportements d’achat, surtout chez les jeunes. Des plateformes comme Shopee ou TikTok Shop façonnent le commerce social en reliant divertissement, contenu et expérience utilisateur, contribuant à la promotion de la consommation verte.

Des enseignes telles que Bac Tôm ou Soi Biên s’engagent à fournir des produits biologiques, traçables et conditionnés dans des emballages recyclés. D’autres entreprises, souvent dirigées par des jeunes, utilisent l’IA et le Big Data pour optimiser le marketing et faciliter l’identification des produits respectueux de l’environnement.

Les experts estiment que les entreprises vietnamiennes doivent respecter les normes internationales de durabilité et de qualité. Le Professeur associé Nguyên Quôc Thinh (Université du commerce) souligne que la transparence, la technologie propre et la confiance constituent les fondements de la consommation durable. Malgré les défis, l’engagement croissant des consommateurs et des entreprises représente un pas décisif vers un avenir plus vert et durable.

VNA/CVN