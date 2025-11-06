Les exportations vietnamiennes poursuivent leur croissance

Les exportations vietnamiennes ont atteint un niveau record, portées par des secteurs clés tels que l’électronique et le café, consolidant ainsi la position du pays dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et marquant une transition stratégique vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Le dynamisme des entreprises vietnamiennes se reflète dans les données du commerce extérieur. Le secteur de l’informatique et de l’électronique, avec un chiffre d’affaires estimé à 86 milliards de dollars en octobre, s’avère être le moteur de la croissance. Cette performance a été cruciale pour porter le total des exportations nationales à 390 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de l’année.

Photo : VNA/CVN

Outre l’électronique, d’autres secteurs industriels tels que les machines, les équipements et les pièces détachées enregistrent également des progrès significatifs, avec une croissance annuelle de 13,5% et un chiffre d’affaires prévisionnel de 55 milliards de dollars en fin d’année.

Le secteur agroalimentaire connaît sa propre révolution, menée par le café. Le Vietnam a exporté 1,27 million de tonnes de grains de café, générant 7,2 milliards de dollars, avec un prix moyen supérieur de 45% à celui de l’année dernière. Selon Nguyên Nam Hai, président de l’Association vietnamienne du café et du cacao (VICOFA), la récolte 2024-2025 a enregistré des prix records.

Ce succès ne repose pas uniquement sur les exportations de matières premières. De plus en plus d’entreprises investissent dans la transformation pour exporter du café torréfié, du café instantané et des produits de marques vietnamiennes – une stratégie visant à positionner le pays sur des segments de marché haut de gamme.

Les accords de libre-échange (ALE) ont joué un rôle déterminant. L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), par exemple, a supprimé les droits de douane sur le café, multipliant par cinq la valeur des exportations vers ce marché. D’autres produits, tels que le riz, les noix de cajou, les fruits et légumes, en ont également profité, permettant aux entreprises vietnamiennes d’accéder à des marchés plus exigeants.

Ce contexte illustre une transition stratégique : le Vietnam ne se contente plus d’augmenter ses volumes de vente, mais s’oriente résolument vers l’exportation de produits à plus forte valeur ajoutée.

Parallèlement, le pays consolide sa place dans la chaîne de valeur mondiale. Selon la Banque mondiale, les exportations de produits électroniques, d’ordinateurs et de téléphones représentent plus d’un tiers du total. La présence de géants tels que Samsung, LG et Foxconn, conjuguée à un réseau croissant de fournisseurs locaux, a fait du Vietnam une plateforme d’assemblage majeure en Asie du Sud-Est.

Un rapport de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) confirme cette progression, plaçant le Vietnam en tête au niveau mondial en termes de part d’exportations de haute technologie, qui atteignent 36,1 % de son commerce total.

Les experts soulignent que le moment est venu pour le Vietnam de passer du statut de "centre d’assemblage" à celui de "pôle d’innovation et de technologie", en augmentant les investissements en R&D et en intégrant davantage les entreprises locales aux chaînes de valeur mondiales. L’objectif à moyen terme est que les exportations de haute technologie dépassent 45% du total.

Malgré un léger ralentissement de certaines commandes de produits électroniques, l’optimisme demeure. Les deux derniers mois de l’année devraient contribuer à hauteur de plusieurs milliards de dollars supplémentaires, rapprochant ainsi le total des exportations annuelles du chiffre symbolique de 100 milliards de dollars pour les secteurs clés, confirmant le dynamisme de l’économie vietnamienne.

VNA/CVN