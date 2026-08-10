Santé

Les hôpitaux de proximité montent en puissance grâce au transfert de compétences

Des interventions chirurgicales complexes et des techniques de haute spécialisation, autrefois réservées aux hôpitaux de dernier recours de Hô Chi Minh-Ville, sont désormais réalisées avec succès dans des établissements de santé de proximité de Bà Ria - Vung Tàu et Binh Duong.

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Grâce au programme de transfert de compétences et d'appui technique assuré par les grands hôpitaux de la métropole, les structures locales renforcent progressivement leurs capacités, offrant ainsi aux patients des soins spécialisés au plus près de leur domicile.

À l'Hôpital général de Bà Ria, un patient souffrant depuis plusieurs années d'une paraplégie séquellaire à la suite d'une intervention sur la colonne vertébrale présentait une escarre sacro-coccygienne sévère. Malgré plusieurs traitements conventionnels, la plaie persistait, compromettant gravement sa qualité de vie.

Avec l'appui des spécialistes de l'Hôpital Nhân Dân 115, le patient a bénéficié d'une intervention reconstructrice reposant sur un lambeau fasciocutané associé à une partie du muscle grand fessier vascularisé, permettant de couvrir entièrement la perte de substance.

L'opération a été réalisée directement au bloc opératoire de l'Hôpital général de Bà Rịa selon le principe du "apprendre en pratiquant" (hands-on training), les experts accompagnant pas à pas les chirurgiens locaux.

L'évolution postopératoire est favorable : le lambeau présente une excellente vitalité et une bonne vascularisation, tandis que le patient poursuit sa convalescence.

Au-delà du bénéfice apporté au malade, cette intervention marque une nouvelle étape dans le renforcement des compétences chirurgicales de l'établissement. Elle s'inscrit dans un programme permanent de coopération entre les deux hôpitaux destiné à permettre aux équipes locales de maîtriser progressivement des techniques de haute spécialisation et de les intégrer durablement à leur pratique.

Selon la direction de l'Hôpital général de Bà Ria, l'implantation locale de ces techniques offre de nombreux avantages. Les patients peuvent désormais bénéficier de soins spécialisés sans être transférés vers les grands centres hospitaliers, ce qui réduit les coûts, les délais de prise en charge et les contraintes pour les familles.

Cette réussite illustre la politique de soutien technique engagée par le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville depuis le milieu de l'année 2025.

Dès septembre 2025, des médecins issus des hôpitaux de référence ont été déployés par rotation au Centre médico-militaire de Côn Dao, où plusieurs techniques spécialisées ont progressivement été introduites afin de prendre en charge les urgences médicales des habitants comme des touristes.

Parmi elles figurent notamment la chirurgie laparoscopique des fibromes utérins, l'endoscopie digestive, la prise en charge des lésions neurovasculaires complexes, la cardioversion électrique, la thrombolyse des accidents vasculaires cérébraux ainsi que la tomodensitométrie connectée au système d'archivage et de communication des images médicales (PACS).

Selon Tang Chi Thuong, directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, ce modèle de transfert de compétences fondé sur l'accompagnement pratique direct fait aujourd'hui ses preuves.

"Les experts ne se contentent pas de réaliser les actes médicaux ; ils forment les équipes locales directement au chevet du patient. Cette méthode réduit considérablement le temps d'apprentissage, renforce les compétences des praticiens et permet d'offrir une qualité de soins comparable à celle des grands hôpitaux", souligne-t-il.

Restaurer la confiance envers les structures locales

Le 18 juillet, le Centre de santé de Bac Tân Uyên est officiellement devenu le deuxième site de l'Hôpital général de Bình Duong.

Photo : CTV/CVN

Cette restructuration va bien au-delà du maintien des soins primaires : l'établissement est désormais appelé à fonctionner comme un véritable hôpital général, capable d'assurer une prise en charge complète des habitants de Bac Tân Uyên et des localités voisines.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du Service de la santé visant à améliorer l'accès aux soins des populations vivant loin du centre de Hô Chi Minh-Ville.

Auparavant, les habitants devaient parcourir environ 35 km pour rejoindre l'Hôpital général de Binh Duong, voire près de 55 km pour accéder aux grands hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville. Ils peuvent désormais bénéficier de soins spécialisés à proximité de leur domicile, avec un gain de temps, une réduction des coûts et un meilleur confort.

"Nous espérions depuis longtemps disposer d'un véritable hôpital près de chez nous. Aujourd'hui, ce souhait est devenu réalité. Avec des médecins compétents et des équipements modernes, nous nous sentons beaucoup plus rassurés", confie Pham Thi Anh, 65 ans, habitante de Bac Tân Uyên.

Au-delà de Bac Tân Uyên, sept autres centres de santé de la région de Binh Duong bénéficient désormais d'un partenariat structuré avec les grands hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville.

Cette coopération couvre la gouvernance hospitalière, le développement des ressources humaines, la formation médicale continue, le transfert de technologies et de compétences, la gestion de la qualité, l'amélioration des parcours de soins, le déploiement du dossier médical électronique, la transformation numérique, la recherche scientifique ainsi que la promotion d'une véritable culture de la qualité.

L'objectif est de permettre à ces établissements d'évoluer progressivement vers de véritables hôpitaux généraux de premier niveau, capables de répondre aux besoins sanitaires de leur territoire.

Des résultats déjà visibles

Après plusieurs mois de coopération avec les hôpitaux de référence, l'Hôpital général de Vung Tàu enregistre déjà des progrès significatifs.

Selon le Dr Trân Thiên Truong, maître de conférences et directeur adjoint de l'établissement, les équipes médicales ont bénéficié de formations, de transferts de compétences et de réunions de concertation pluridisciplinaires, en présentiel comme en télémédecine.

Elles maîtrisent désormais un nombre croissant de techniques spécialisées et sont en mesure de prendre en charge des cas complexes qui nécessitaient auparavant un transfert vers les hôpitaux de niveau supérieur.

Parallèlement, les protocoles médicaux ont été harmonisés avec ceux des établissements de référence, tandis que la gouvernance évolue progressivement vers un modèle d'hôpital intelligent centré sur le patient.

À moyen terme, l'établissement prévoit notamment la création d'un centre d'urgence complet, le développement de la chirurgie mini-invasive, de l'endoscopie interventionnelle et de la radiologie vasculaire interventionnelle.

Le soutien apporté en matière de gouvernance, de transformation numérique et de management de la qualité constitue un levier essentiel pour assurer un développement durable de l'établissement.

Pour Tang Chi Thuong, le développement du réseau de soins repose sur une logique d'intégration, de partage des compétences et d'équité territoriale.

"Chaque technique transférée avec succès ne renforce pas seulement les capacités d'un établissement ; elle nous rapproche également de notre objectif : permettre à chaque citoyen d'accéder à des soins de haute qualité au plus près de son lieu de résidence. Après la fusion administrative, nous voulons bâtir un réseau de santé homogène à l'échelle de toute la métropole afin que les habitants des zones éloignées puissent bénéficier localement de soins spécialisés, limiter les transferts inutiles et réduire la surcharge des hôpitaux de dernier recours".

Texte et photos : Quang Châu/CVN