Santé

Hô Chi Minh-Ville renforce son soutien aux enfants gravement malades

La cérémonie de lancement du programme "Accompagner les enfants atteints de maladies graves" a été organisée dans l'après-midi du 30 juillet à Hô Chi Minh-Ville

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"Au-delà des soins médicaux, les hôpitaux doivent structurer et pérenniser les classes hospitalières Hô Chi Minh-Ville renforce son soutien aux enfants gravement malades afin qu'aucun enfant gravement malade ne soit privé de son droit à l'éducation", tel est le message lancé par Nguyên Phuoc Lôc, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, lors de la cérémonie de lancement du programme "Accompagner les enfants atteints de maladies graves", organisée dans l'après-midi du 30 juillet.

Le responsable municipal a salué les progrès réalisés ces dernières années par les grands hôpitaux de la ville, qui ont développé des techniques médicales de pointe en chirurgie cardiovasculaire, transplantation pédiatrique, oncologie pédiatrique ainsi que dans la prise en charge des enfants victimes de l'agent orange/dioxine.

Selon Nguyên Phuoc Lôc, près de 1.000 enfants gravement malades sont actuellement soignés dans les établissements hospitaliers de Hô Chi Minh-Ville et nécessitent un accompagnement de longue durée. Derrière chaque jeune patient se trouve une famille confrontée à d'importantes difficultés psychologiques, financières et organisationnelles. Une aide apportée au moment opportun contribue non seulement à améliorer les chances de guérison, mais aussi à redonner espoir aux enfants et à leurs proches.

C'est dans cet esprit que le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville a lancé ce nouveau programme. Le Bureau permanent du Comité, en coordination avec le Conseil de gestion du Fonds municipal de protection sociale, mobilisera les ressources de la société afin d'améliorer les conditions de traitement des jeunes patients, de leur garantir une alimentation adaptée, un accompagnement psychologique et la poursuite de leur scolarité.

Dans un premier temps, le programme concernera les enfants hospitalisés dans cinq établissements spécialisés : l'Hôpital pédiatrique n°1, l'Hôpital pédiatrique n°2, l'Hôpital pédiatrique municipal, l'Hôpital d'oncologie de Hô Chi Minh-Ville et l'Hôpital municipal de transfusion sanguine et d'hématologie.

Nguyên Phuoc Lôc a demandé aux hôpitaux et aux organismes concernés d'évaluer avec précision les besoins de chaque enfant, d'actualiser régulièrement les informations et de veiller à ce que les aides soient attribuées aux bénéficiaires qui en ont réellement besoin, dans le respect des principes de transparence et d'efficacité.

Il a également appelé le Front de la Patrie et ses organisations membres à poursuivre leurs efforts de mobilisation des ressources sociales, tout en invitant les administrations, les entreprises, les organisations et les particuliers à soutenir durablement cette initiative. Le Front de la Patrie assurera la coordination générale, le suivi de la mise en œuvre et la gestion des financements.

Le responsable municipal a souligné que toute action devait placer l'enfant au cœur des préoccupations, en prenant en compte à la fois sa santé physique et son bien-être psychologique. Il a insisté sur la nécessité de créer un environnement hospitalier sûr, bienveillant et accueillant, permettant à chaque jeune patient d'affronter la maladie avec davantage de sérénité.

Il a surtout rappelé l'importance de garantir la continuité de la scolarité des enfants hospitalisés.

"Les enfants gravement malades passent souvent de longues périodes à l'hôpital, ce qui perturbe leur parcours scolaire. Les classes hospitalières doivent donc être organisées de manière professionnelle, pérenne et harmonisée afin qu'aucun enfant ne soit privé de son droit à l'éducation en raison de sa maladie", a déclaré Nguyên Phuoc Lôc.

Le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti a également lancé un appel aux enseignants et aux bénévoles disposant de compétences pédagogiques, d'une solide qualification professionnelle et d'un véritable engagement humanitaire afin qu'ils rejoignent durablement ce programme et garantissent un enseignement de qualité aux jeunes patients.

Dans un premier temps, le Fonds municipal de protection sociale du Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville consacrera un milliard de dôngs à chacun des cinq établissements participant au programme. Par ailleurs, plus de trois milliards de dôngs ont déjà été collectés auprès d'organisations, d'entreprises, de mécènes et de donateurs lors de la cérémonie de lancement.

À cette occasion, les organisateurs ont également remis 170 cadeaux aux enfants actuellement soignés à l'Hôpital pédiatrique n°1 de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN