Société

Les "livreurs en bleu" conduisent gratuitement les habitants à leur bilan de santé

En plus d’accueillir et d’accompagner les habitants sur les lieux de consultation, de jeunes volontaires se rendent au domicile des personnes âgées ou isolées pour les conduire gratuitement à leur bilan de santé, puis les raccompagner chez elles. Ces trajets solidaires, assurés par les "livreurs en bleu", contribuent à rapprocher les soins de santé de tous et à prendre soin, concrètement, de la communauté.

>> Le camp APIE 2026 connecte les étudiants à la communauté mondiale de l’Internet

>> Près de 2 000 enfants réunis autour de l’apprentissage et de l’innovation

>> Plus de 40 initiatives d’une jeunesse vietnamienne qui agit, transforme et inspire

Photo : CTV/CVN

Dès le matin du 9 août, les "livreurs en bleu" de l’équipe de volontaires de la commune de Bàu Lâm (Hô Chi Minh-Ville) sillonnent les routes pour accompagner les habitants jusqu’aux lieux de consultation.

Une fois arrivés, les jeunes les aident également à accomplir les formalités nécessaires, puis attendent la fin de leur consultation avant de les raccompagner à leur domicile.

Des trajets qui n’ont pas de prix

Pour les personnes âgées, ce service ne permet pas seulement d’économiser le coût du déplacement. Il leur évite surtout d’avoir à se déplacer seules et rend l’accès au bilan de santé beaucoup plus simple.

Parmi ces jeunes volontaires figure Nguyên Quang Kha, élève en classe de terminale. Dès son premier jour de participation, il a déjà effectué plus d’une dizaine de trajets entre le hameau de Tân Lâm et le centre de santé communal, transportant les habitants à l’aller comme au retour.

"Certaines personnes n’ont pas d’enfants ou de proches à la maison pour les accompagner, d’autres ont des difficultés à se déplacer. Je vais les chercher chez elles, j’attends qu’elles aient terminé leur consultation, puis je les ramène. Les habitants nous remercient énormément", raconte Kha.

À la fin de la matinée, le pneu de son véhicule a crevé. Profitant de la pause de midi pour le faire réparer, Kha est pourtant revenu dès l’après-midi pour poursuivre son travail bénévole.

"Il ne faut pas laisser les personnes âgées attendre trop longtemps. Quand je les transporte, je dois aussi conduire très prudemment. J’ai l’habitude de conduire mes grands-parents, alors je pense que je suis plutôt bon conducteur", dit-il en souriant.

M. Phúc, 75 ans, fait partie des personnes accompagnées par Kha. Sachant que le fils de cet homme travaille loin de chez lui et que personne ne pouvait l’accompagner, Kha est venu directement à son domicile pour le chercher. Il a ensuite attendu la fin de son bilan de santé avant de le raccompagner.

Un trajet gratuit, quelques heures données par un jeune volontaire : un geste simple, mais qui peut faire toute la différence pour une personne âgée souhaitant prendre soin de sa santé.

Des jeunes pour accompagner les habitants vers la santé numérique

Les chemises bleues étaient également visibles à l’école primaire Nguyên Huệ, dans le quartier de Bến Thành. Là, l’équipe de volontaires "Sac màu van hoa" de l’Université de Saïgon accompagne les habitants dans le cadre du programme de bilan de santé généralisé et de transformation numérique du secteur de la santé.

Arrivés tôt le matin, les jeunes volontaires guident les habitants dans les formalités administratives, les orientent à chaque étape du parcours de consultation et les aident à enregistrer leurs informations dans leur dossier de santé électronique.

Pour les personnes âgées, qui ne sont pas toujours familiarisées avec les smartphones ou les outils numériques, la présence de ces jeunes constitue une aide précieuse. Avec patience, ils expliquent les différentes étapes et facilitent l’accès aux services numériques de santé.

Plus de 350 habitants ont ainsi été accompagnés par les volontaires et ont pu effectuer leur bilan de santé rapidement et dans de bonnes conditions.

Au-delà de l’examen médical, les jeunes contribuent donc également à familiariser les habitants avec une nouvelle manière de gérer leur santé, dans laquelle les informations médicales sont progressivement numérisées et conservées dans un système électronique.

Photo : CTV/CVN

Quand le bénévolat devient un trait d’union

Dans le quartier de Tân Hai, des volontaires ont également accompagné les habitants lors d’une campagne gratuite de dépistage de santé organisée à l’église Chu Hải.

Outre leur aide pendant les consultations, les jeunes ont également guidé les habitants dans l’installation de l’application "Công dân sô TP. HCM" (citoyen numérique) et les ont familiarisés avec les services publics en ligne.

Un trajet pour conduire une personne âgée au centre de santé, quelques minutes pour l’aider à remplir son dossier médical ou encore la patience nécessaire pour lui montrer comment utiliser une application : autant de gestes simples qui apportent une aide très concrète.

Car derrière chaque consultation se trouve une personne, avec sa propre situation et ses propres difficultés. Certains ont besoin d’un moyen de transport, d’autres d’une aide pour accomplir les formalités, tandis que certains ont simplement besoin qu’un jeune reste quelques minutes à leurs côtés pour leur montrer, étape par étape, comment utiliser leur téléphone.

C’est ainsi, de manière simple et concrète, que les "livreurs en bleu" apportent leur contribution : conduire les habitants à leur bilan de santé, les aider à accéder aux services numériques et, surtout, faire en sorte que personne ne renonce à prendre soin de sa santé en raison de son âge, de sa situation ou de difficultés de déplacement.

Quang Châu/CVN