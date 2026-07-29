Un nouveau programme national pour protéger les enfants et réduire le travail illégal des mineurs

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a signé, le 28 juillet, la Décision N°1415 du Premier ministre portant promulgation du Programme national de protection de l’enfance et de prévention, ainsi que de réduction du travail des enfants contraire à la législation pour la période 2026-2030.

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Ce programme vise à garantir à tous les enfants un environnement de vie sûr et sain, à réduire le nombre de victimes de violences et d’abus sur l’ensemble du territoire, ainsi qu’à offrir aux enfants victimes de violences, d’agressions sexuelles, de travail illégal, ou exposés aux risques d’exploitation, de négligence ou vivant dans des situations particulièrement difficiles, les conditions nécessaires à leur réinsertion et à leur développement intégral. Il contribue également à la réalisation des Objectifs de Développement Durable liés aux droits de l’enfant.

Photo : VNA/CVN

Le programme établit des indicateurs précis d'ici la fin de la décennie. Le gouvernement ambitionne notamment d'assurer la formation aux compétences de protection infantile auprès de 100 % des familles et des élèves du pays, afin de leur donner les moyens de se prévenir contre le harcèlement scolaire, la cyberviolence et le travail des enfants.

Sur les plans institutionnel et économique, 100 % des fonctionnaires et agents des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’aide sociale bénéficieront d’une formation renforcée en matière de protection des mineurs. Par ailleurs, 90 % des entreprises, coopératives et établissements commerciaux seront sensibilisés au dépistage et à la prévention du travail illégal des enfants. L’ensemble des provinces et villes mettront en place un modèle de services intégrés de protection de l’enfance, tandis que la quasi-totalité des communes disposeront d’espaces d’enquête adaptés aux mineurs.

Le gouvernement vise également une diminution d’au moins 5% par an du nombre d’enfants victimes de violences ou d’abus sexuels et entend ramener le taux global de travail des enfants âgés de 5 à 17 ans à moins de 1,1%.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement prévoit de poursuivre l’amélioration du cadre juridique et des politiques publiques relatives à la protection de l’enfance. Le programme prévoit notamment d’étudier la révision de la Loi sur les enfants ainsi que des textes législatifs connexes afin de les adapter aux orientations du Parti, aux politiques de l’État et aux engagements internationaux du Vietnam.

Les autorités entendent également élaborer des normes et procédures applicables aux services de protection de l’enfance, définir des critères permettant d’identifier le travail des enfants et les situations à risque, tout en renforçant la coordination entre les différents secteurs concernés dans la lutte contre les violences et les agressions sexuelles.

Photo : VNA/CVN

Le développement des services constitue un autre axe majeur du programme. Celui-ci encourage l’intégration des services de santé, d’éducation, de justice, d’aide juridique et de protection sociale afin de construire un réseau coordonné permettant aux enfants et à leurs familles d’accéder rapidement à des prestations complètes et adaptées.

Le gouvernement demande également de concentrer les efforts sur la prévention et la détection du travail des enfants, notamment dans l’agriculture, les chaînes d’approvisionnement, les petites unités de production, les exploitations familiales et les villages de métiers. Les enfants concernés bénéficieront de mesures d’accompagnement favorisant leur retour à l’école, leur accès à la formation professionnelle et aux dispositifs de protection sociale, tandis que leurs familles seront soutenues afin d’améliorer leurs moyens de subsistance et de réduire les risques de pauvreté.

Les entreprises et les coopératives seront, pour leur part, encouragées à mettre en place des mécanismes d’auto-évaluation des risques liés au recours au travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Enfin, le programme souligne l’importance de renforcer la coopération internationale, de mobiliser efficacement l’assistance technique des organisations internationales et des partenaires au développement, ainsi que d’accélérer la transformation numérique.

VNA/CVN