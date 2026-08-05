Hôpital FV : sauver un marin russe victime présumée d’un accident vasculaire cérébral

Le 4 août, l’Hôpital FV a annoncé qu’à la mi-juillet 2026, son Service des urgences et traumatologie avait reçu un appel d’urgence d’un agent maritime concernant un marin russe à bord d’un porte-conteneurs naviguant sur une voie maritime internationale. L’homme avait soudainement présenté une faiblesse d’un côté du corps, laissant fortement suspecter un accident vasculaire cérébral (AVC).

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Le navire ne disposait pas des moyens nécessaires pour lui prodiguer les soins d’urgence, et il ne pouvait pas non plus modifier immédiatement sa route pour rejoindre la côte. Les différentes parties ont alors convenu que le porte-conteneurs poursuivrait sa navigation jusqu’à la bouée n°0, située à la limite entre la voie maritime internationale et les eaux territoriales vietnamiennes, afin d’y remettre le patient aux équipes médicales.

Une équipe d’urgence composée de Hô Châu Anh Thu, spécialiste de premier niveau, et d’un infirmier a été transportée en ambulance jusqu’au port de Câu Da, à Vung Tau, avec tout le matériel et les médicaments nécessaires. Ils ont ensuite embarqué à bord d’une vedette rapide pour parcourir plus de 40 milles nautiques jusqu’au point de rendez-vous. Malgré une mer agitée et des vagues de deux à trois mètres, l’équipe a dû grimper à bord du porte-conteneurs au moyen d’une échelle de corde afin de rejoindre le patient.

Après l’examen clinique, les médecins ont conclu que le patient devait être évacué vers la terre ferme sans délai pour poursuivre son traitement. Cependant, le transfert s’est révélé particulièrement difficile, car le marin se trouvait au cinquième niveau du porte-conteneurs. Avec l’aide des membres de l’équipage, les soignants ont transporté le brancard étage par étage avant de sécuriser le patient, puis de le descendre sur la vedette à l’aide de la grue du navire.

Selon le Dr. Trinh Van Hai, chef du Service des urgences et traumatologie de l’Hôpital FV, cette seule opération de transfert entre le navire et la vedette a duré environ trente minutes. Vers cinq heures du matin, la vedette est arrivée au port de Cầu Đá, où une ambulance attendait déjà pour transporter le patient à l’Hôpital FV. Aux alentours de sept heures, il a été admis directement au service des urgences.

Le scanner cérébral a révélé une hémorragie intracérébrale au niveau des noyaux gris centraux droits, avec un hématome d’environ 30 grammes. Selon le Dr Trần Lương Anh, chef du Service de neurochirurgie et chirurgie du rachis, il s’agissait d’un cas situé à la frontière entre un traitement médical et une intervention chirurgicale. L’équipe soignante a d’abord concentré ses efforts sur la stabilisation de la tension artérielle, la réduction de l’œdème cérébral et une surveillance étroite de l’évolution clinique, tout en organisant une concertation multidisciplinaire afin de déterminer le moment le plus approprié pour intervenir.

Trois jours plus tard, face à l’aggravation de l’état du patient, les médecins ont décidé de pratiquer une intervention chirurgicale pour évacuer l’hématome. L’opération, d’une durée d’environ 90 minutes, a été réalisée à l’aide d’un système de neuronavigation (Brain Navigation) associé à un microscope opératoire. Les chirurgiens ont accédé au foyer hémorragique au moyen d’un tube de seulement 7 mm de diamètre. L’hématome a été fragmenté grâce à un dispositif à ultrasons spécialisé avant d’être aspiré, afin de préserver au maximum les tissus cérébraux sains.

Les médecins ont indiqué qu’immédiatement après l’intervention, le patient était conscient et que ses fonctions motrices s’amélioraient progressivement de jour en jour. Après près de deux semaines de traitement et de rééducation fonctionnelle, il a pu quitter l’hôpital dans un état stable.

Après son rétablissement, Vakhitov Renat a déclaré avoir eu la chance que les médecins bravent la mer pour venir le chercher directement à bord du navire et le ramener à terre alors que sa vie était en danger en haute mer. Il a exprimé sa profonde gratitude envers l’ensemble de l’équipe médicale.

Selon le Dr. Trinh Van Hai, en cas d’AVC hémorragique, il est essentiel de transporter le patient le plus rapidement possible vers un établissement de santé disposant de capacités de prise en charge d’urgence et de neurochirurgie. Tous les patients ne nécessitent pas une intervention chirurgicale immédiate, mais l’accès rapide à une équipe multidisciplinaire joue un rôle déterminant dans le pronostic et les résultats du traitement.

Texte et photos : Minh Thu/CVN