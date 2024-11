Vietnam

Nomination d'un nouveau président de la Commission nationale pour l'UNESCO

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a été nommé président de la Commission nationale vietnamienne pour l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), en remplacement de Hà Kim Ngoc.

Autorisé par le Premier ministre, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a signé le 15 novembre une décision sur cette nomination.

Lors de la première réunion à son nouveau poste le même jour, Nguyên Minh Vu a travaillé avec le directeur du Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï, Nguyên Thanh Quang, sur l'étude, la préservation et le développement du site du patrimoine mondial de l'UNESCO - secteur central de la cité impériale de Thang Long-Hanoï

Créée le 15 juin 1977, la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO a pour mission d'étudier et de faire des propositions au Premier ministre concernant les orientations, les politiques, les programmes et les plans d'action du Vietnam dans le cadre de la coopération avec l'UNESCO. Elle représente le Vietnam dans les relations avec l'UNESCO, ses bureaux régionaux et ses pays membres sur des questions connexes.

La Commission comprend cinq sous-commissions sur l'éducation, la culture, l'information, les sciences naturelles et les sciences sociales. Elle dispose également de sous-commissions spécialisées et d'un secrétariat.

Le Vietnam occupe actuellement des postes importants dans six mécanismes de gouvernance clés de l'UNESCO. Le pays compte 70 titres et sites patrimoniaux reconnus par l'UNESCO.

VNA/CVN