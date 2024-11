Les activités de design et de créativité de Hanoï 2024 attirent les foules

>> Une Vietnamienne au cœur de la scène créative new-yorkaise

>> Célébration de la créativité culturelle aux Vietnam International Awards 2024

Photo : VNA/CVN

Le comité d’organisation du Festival de design créatif de Hanoï 2024 a estimé que plus de 35.000 visiteurs ont participé aux deux premiers jours d’ouverture à partir du 9 novembre.

Plus de 100 activités se déroulent tout au long du festival, présentant plus de 1.000 œuvres d’art créatives, avec les contributions de plus de 500 designers et experts des industries créatives, formant une célébration colorée et dynamique.

Le festival propose pendant neuf jours des activités dynamiques dans une grande variété de domaines créatifs, notamment l’architecture, le design, les arts visuels, les arts du spectacle, le cinéma, la mode, la musique, l’artisanat, l’édition, la publicité, les jeux et logiciels, et l’alimentation.

Photo : VNA/CVN

Cet événement annuel est organisé conjointement par le Service de la culture et des sports de Hanoï et le magazine Kiến trúc (Architecture), sous la direction du Comité populaire de Hanoï et de l’Association des architectes vietnamiens.

Le festival fait partie des engagements pris par la ville lors de son adhésion au Réseau des villes créatives de l’UNESCO en 2019.

Il vise également à promouvoir un esprit d’inclusion au sein de la communauté, en attirant non seulement des professionnels de la création et des artistes, mais aussi des individus et des organisations issus d’un large éventail de domaines et d’industries.

Texte et photos : VNA/CVN