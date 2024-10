L'UNESCO apprécie le "développement miraculeux" du Vietnam

Dans l'après-midi du 7 octobre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm a effectué une visite officielle au siège de l'UNESCO à Paris et a eu une séance de travail avec sa directrice générale Audrey Azoulay.

>> Jalon historique dans les relations entre l'UNESCO et le Vietnam

>> Le dirigeant Tô Lâm rencontre le secrétaire national du Parti communiste français

>> Tô Lâm et Emmanuel Macron rencontrent la presse

Photo : VNA/CVN

L'événement a eu lieu à l’occasion de la participation du dirigeant vietnamien au XIXe Sommet de la Francophonie et de sa visite officielle en France.

Appréciant le rôle et les contributions de l’UNESCO dans la préservation de la paix, de la sécurité et la promotion du développement durable dans le monde, le dirigeant Tô Lâm a remercié l’organisation onusienne pour son soutien au Vietnam et a déclaré se réjouir des avancées de la coopération entre le Vietnam et l’UNESCO au cours des dernières années.

Il a affirmé que le Vietnam continuerait à s'intégrer profondément pour contribuer davantage au maintien de la paix, de la stabilité et du développement régional et mondial. Il a également ajouté que le Vietnam, en tant que membre de nombreux mécanismes importants au sein de l'UNESCO, continuerait de promouvoir son rôle en tant que membre actif et responsable de l'UNESCO.

Le dirigeant a indiqué qu’il demanderait aux organes compétents vietnamiens de travailler avec l’UNESCO pour rendre la coopération entre le Vietnam et l'UNESCO plus substantielle et plus efficace dans les temps à venir. Il a invité la directrice générale de l’UNESCO à effectuer une nouvelle visite au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Audrey Azoulay a affirmé que le Vietnam était l'un des membres les plus actifs de l'UNESCO, avant de remercier le pays pour son soutien et de saluer ses engagements forts et ses contributions positives à l'UNESCO.

Elle a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam, affirmant que le développement miraculeux du Vietnam après la guerre était un modèle pour de nombreux autres pays. Elle s’est également félicitée de la volonté du Vietnam d’être ami avec tous les autres pays et a apprécié l'importance accordée par le Vietnam à la préservation des traditions culturelles et de l'identité nationale.

Photo : VNA/CVN

Soulignant le rôle de premier plan du Vietnam dans la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine, elle a promis de soutenir et assister le Vietnam dans les travaux d'enregistrement, de préservation durable des patrimoines mondiaux, de promotion de leurs valeurs et de développement des industries culturelles, ainsi que de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines de l'éducation, des sciences, de l'information et de la communication dans les temps à venir.

À cette occasion, Tô Lâm et Audrey Azoulay ont visité une exposition de photos des patrimoines culturels et des sites reconnus par l'UNESCO au Vietnam, organisée par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO.

Ils se sont également posés pour des photos à l’occasion de la signature d’accords de coopération entre l’UNESCO avec le groupe SOVICO et VinUniversity, concernant la promotion du tourisme durable, ainsi que la création d’un premier centre de recherche et de formation parrainé par l'UNESCO au Vietnam, lequel sera situé à VinUniversity.

VNA/CVN