Plusieurs petits films vietnamiens jouent aussi dans la cour des grands

Un certain nombre de films d’animation "Make in Vietnam" ont récemment été projetés sur le marché international. De nombreuses œuvres adaptées de contes populaires ont fait connaître la culture vietnamienne au public mondial.

Wolfoo, un célèbre personnage de dessin animé produit et protégé par Sconnect, a été présenté au public en 2018. Peu de temps après son lancement, Wolfoo a rapidement conquis le cœur des parents et des enfants américains. Elle est présente dans de nombreux autres pays avec des milliards de vues par mois sur les plateformes de réseaux sociaux.

Photo : BTC/CVN

Le dessin animé est produit avec de nombreuses versions différentes en 20 langues. Wolfoo est apprécié dans le monde entier pour son contenu divertissant et éducatif. Chaque épisode donne une leçon qui aide les enfants à développer des qualités telles que le courage, la gratitude, la gentillesse et le désir d'apprendre.

Le succès de Wolfoo montre la créativité impressionnante des auteurs de dessins animés vietnamiens.

Ta Manh Hoàng, fondateur et directeur général de Sconnect, a déclaré: "Un produit 100 % fabriqué au Vietnam qui peut être largement diffusé peut prouver les capacités, les vertus et les compétences du peuple vietnamien".

Sconnect a coopéré avec Alpha Studio pour produire et diffuser la première série de dessins animés réalisée avec la technologie 3D en août 2023.

"Trang Quynh thoi nhi nho" (Trang Quynh dans son enfance) est basé sur le célèbre personnage folklorique Trang Quynh. Le film devrait compter 450 épisodes. À ce jour, 60 ont été diffusés, dont de nombreux montrant des fêtes traditionnelles vietnamiennes telles que la mi-automne et le festival de Doan Ngo.

Cette production utilise la technologie 3D qui permet d'augmenter la profondeur des images et apporte une expérience plus vivante que l'animation 2D. En plus de diffuser la version sur les plateformes numériques, Sconnect et Alpha Studio prévoient de produire un film sur grand écran.

Le film d'animation montre la capacité de production de l'industrie vietnamienne de l'animation à adapter le contenu vietnamien au grand écran afin de servir le public national et international.

Stopmotion : inspiré de l'artisanat traditionnel

Il existe environ 5.400 villages d'artisanat traditionnel au Vietnam, dont 1.700 sont très appréciés pour leur valeur culturelle et leurs caractéristiques artistiques. C'est ce qui a poussé Sconnect à choisir Stopmotion.

Contrairement à toutes les autres technologies d'animation mises en œuvre par ordinateur, Stopmotion a la particularité de créer des films à partir de milliers d'images. Par conséquent, tous les réglages, accessoires et personnages doivent être effectués manuellement.

Cette technologie est un terrain fertile pour les entreprises vietnamiennes capables de faire preuve de créativité et de minutie, qui sont des points forts du personnel vietnamien.

Devant rivaliser avec des technologies de production modernes, l’animation Stopmotion continue d’attirer le public. Il s’agit d’une nouvelle technologie au Vietnam, son potentiel reste donc important.

Plusieurs séries Stopmotion attrayantes telles que Tiny Series et Luka ont attiré des centaines de millions de vues chaque mois. Le premier film d’animation Stopmotion devrait être diffusé prochainement au Vietnam.

