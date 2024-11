Le Vietnam brille au Festival d’échanges culturels à Hong Kong (Chine)

Le Vietnam a fait rayonner sa culture lors d’un festival d’échanges culturels à Hong Kong (Chine) le 10 novembre, célébrant la richesse et la diversité culturelle de l'Asie.

L’événement a attiré des représentants de 23 pays et territoires, dont les pays de l’ASEAN, la Chine, Hong Kong (Chine), Macao (Chine), le Bangladesh et le Japon.

Lors de ce festival, les représentants des pays asiatiques ont présenté leurs identités culturelles et artistiques uniques, enrichissant le paysage culturel diversifié et coloré de l’Asie.

Dô Tu Quynh, qui dirige la troupe de danse vietnamien qui s'est produite lors de l’événement, a déclaré que depuis des années, sa troupe proposait au festival des spectacles imprégnés de l’identité culturelle vietnamienne.

Elle a exprimé son souhait que les visiteurs découvrent davantage la richesse des 54 groupes ethniques du Vietnam, en explorant leur histoire, leurs croyances et leur patrimoine.

Le consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao a installé un stand aux couleurs du Vietnam, offrant des spécialités telles que le café vietnamien et les noix de cajou, ainsi qu’une série de photographies mettant en valeur la culture, le tourisme et la cuisine vietnamienne.

Ce festival a offert aux participants une occasion unique de tisser des liens culturels et d'apprécier la diversité asiatique dans toute sa splendeur

