Grand succès du festival "Les échos éternels des pilons résonnant dans le hameau de Bom Bo"

Le festival "Les échos éternels des pilons résonnant dans le hameau de Bom Bo" a accueilli un nombre record de visiteurs, dépassant les 100.000. Pendant l'événement, le comité d'organisation a également dévoilé le plus grand ensemble de lithophones et de gongs du Vietnam.

Photo: VOV/CVN

Le soir du 10 novembre, le Comité populaire du district de Bù Dang (province méridionale de Binh Phuoc) a organisé une soirée artistique intitulée "La nuit de Bom Bo" dans la Réserve culturelle ethnique S'tiêng, située au hameau de Bom Bo (district de Bù Dang, province de Bình Phuoc), marquant l'inauguration du plus grand ensemble de lithopones et de gongs du pays.

Dans son discours d'ouverture, le président du Comité populaire de Bù Dang, Vu Van Muoi, a rappelé que Bom Bo était non seulement un lieu riche en tradition révolutionnaire, mais également un territoire à la forte identité culturelle ethnique.

Avec des traditions uniques comme les performances de gongs, les cérémonies d'amitié communautaire et un riche patrimoine immatériel, ce hameau enrichit le patrimoine culturel du Vietnam.

2024 est la première année où le district de Bù Dang organise le festival "Les échos éternels des pilons résonnant dans le hameau de Bom Bo". Cet événement était attendu avec impatience par les habitants locaux et des visiteurs venus de tout le pays, non seulement pour l'atmosphère festive propre à Bom Bo et Bù Dang, mais aussi pour les paysages naturels et la culture typique de la région.

Photo : VOV/CVN

Au cours de la soirée, les invités et les habitants ont pu visionner une vidéo illustrant les moments forts du festival 2024. La fête a aussi été marquée par des numéros artistiques et des scènes de reconstitution évoquant des thèmes comme "Bom Bo, terre héroïque" et "Bom Bo dans la nouvelle ère". Ces performances ont vu la participation de nombreux artistes comme l’Artiste émérite Vu Thang Loi, les chanteurs Thanh Tài, A Páo, Dào Ngoc Sang, Hiên Xê Dang, et le groupe de danse Gio Viêt, aux côtés d’artistes locaux et de maîtres de gong de Bù Dang.

La soirée artistique a recréé l’univers spirituel et culturel des S’tiêng à Bom Bo, accentuant la richesse historique et culturelle de cette communauté.

Reconstitution de la cérémonie d’amitié communautaire

Selon M. Van Muoi, en seulement trois jours, le festival a attiré plus de 100.000 visiteurs, locaux et étrangers. Ce chiffre constitue un record absolu.

Photo : VOV/CVN

Le festival s'est déroulé autour de nombreuses activités culturelles telles que représentations artistiques, foires, démonstrations de tissage, reconstitution de la cérémonie d’amitié, concours de pilonnage du riz, de lutte au bâton, de portage d’eau, de préparation de plats traditionnels, et des dégustations gastronomiques.

Lors de la "nuit de Bom Bo", deux records ont été annoncés par l'organisation du festival et reconnus par l'Organisation des records du Vietnam. Ces records comprennent "Le plus grand ensemble de lithopones du Vietnam" avec 20 lames, pesant de 250 kg à 400 kg chacune, et "Le plus grand ensemble de gongs en bronze et en étain du Vietnam", composé de six gongs pesant plus de 1,8 tonne et six cymbales pesant près de 1,7 tonne au total.

Thao Nguyên/CVN