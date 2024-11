Bientôt la 13e Journée européenne des langues 2024

La 13 e Journée européenne des langues 2024 se tiendra le 23 novembre, de 13h30 à 17h00, à l’Institut Goethe, au 56-60 rue Nguyên Thai Hoc, à Hanoï. Cet événement constitue une opportunité unique pour tous ceux qui s’intéressent aux langues, aux cultures, aux littératures et aux échanges internationaux.

>> La Délégation générale Wallonie-Bruxelles répond présente à la Journée européenne des langues 2023

Photo : WB/CVN

Chaque année, les pays membres du Réseau des instituts nationaux de culture européens (EUNIC) au Vietnam organisent cette journée, permettant aux participants de découvrir les cultures et langues européennes à travers des activités attrayantes et divertissantes.

La 13e édition proposera un programme riche et varié. Des sessions de cours de langues de 30 minutes seront organisées pour les langues européennes suivantes : anglais, français, allemand, espagnol, finlandais, polonais et italien. Ces ateliers permettront aux participants d'apprendre un vocabulaire de base et d’acquérir des notions élémentaires de communication dans chacune de ces langues.

En complément, un "speak-dating" est prévu : cette activité immersive offrira aux participants l’occasion de s’exprimer pour la première fois dans chaque langue pendant 5 minutes, dans une atmosphère conviviale et détendue.

Parmi les nouveautés de cette année figure le "reading corner", où la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam mettra à l’honneur des ouvrages d’auteurs belges francophones traduits en vietnamien. Des informations sur les possibilités d'études supérieures en Belgique francophone (Wallonie-Bruxelles) y seront également présentées.

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, l’un des membres fondateurs de l’EUNIC Vietnam, participera activement à l’événement avec des mini-sessions de cours de français, le "reading corner", le "speak-dating" et un tirage au sort ("lucky draw").

Cet événement promet une belle célébration de la diversité linguistique et culturelle européenne à Hanoï.

WB/CVN