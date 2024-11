Spectacle de lanternes à eau pour célébrer le festival Ooc Om Boc 2024



Le 12 novembre, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Soc Trang (Sud) a organisé une scène de lâcher de lanternes et de bateaux Cà Hâu sur la rivière Maspéro, dans la section située entre le pont C247 (pont Quay) et le pont 30/4 (pont Cao), dans la ville de Soc Trang, province éponyme.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du festival Ooc Om Boc - Course de pirogue de Soc Trang (delta du Mékong), et de la 1re Semaine de la culture, des sports et du tourisme de Soc Trang.

Selon le comité d’organisation, les 11 districts et la ville de Soc Trang ont lâché 20 lanternes. L’évènement a aussi attirer quatre bateaux Cà Hâu appartenant aux pagodes suivantes : Trà Cuôn, Bung Coc, Tum Nup et Kandal.

En outre, plus de 200 lanternes fleuries on scintillé au milieu de la rivière, illuminant la soirée, au plus grand plaisir des locaux et des touristes. Selon l’ethnie khmère, la cérémonie de lâcher de lanternes du festival Ooc Om Boc est empreinte de croyances agricoles et religieuses. À travers ce rituel, l’ethnie khmère exprime sa gratitude envers la nature pour les bienfaits et le bien-être apportés à la communauté.

Le programme vise à honorer la beauté culturelle traditionnelle des minorités ethniques de la province de Soc Trang, notamment à travers des activités culturelles et des festivals, répondant ainsi aux aspirations spirituelles et culturelles du peuple khmer de la région.

Il contribue également à préserver et promouvoir la valeur du patrimoine culturel distinctif, des coutumes, pratiques, religions et croyances de l’ethnie khmère.

Grâce à ces activités, l’événement participe à diversifier la promotion et la présentation du patrimoine culturel unique de Soc Trang auprès des visiteurs.

Cette année, le spectacle s’inscrit dans le cadre du projet "Préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques en lien avec le développement touristique". Ce projet est en accord avec le programme des objectifs nationaux de développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030.

Texte et photos : Quang Châu/CVN