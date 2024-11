Grâce à Millon Vietnam, les enchères s’envolent pour l’art vietnamien

Alors que le Vietnam devient un marché de plus en plus prometteur pour l’art, le groupe Millon, leader européen des enchères, a lancé Millon Vietnam. Cette initiative offre aux collectionneurs un accès direct à des événements de premier plan et relie les amateurs à des œuvres d’exception.

>> La Maison française de vente aux enchères Millon ouvrira son bureau au Vietnam

Photo : Million Vietnam/CVN

Millon, seule maison de ventes occidentale établie au Vietnam, offre aux collectionneurs l’opportunité d’accéder au meilleur de l’art vietnamien à la fois sur le continent asiatique et européen.

Depuis son ouverture à Hanoï en janvier 2024, elle s’affirme comme un leader dans le domaine des arts d’Asie, avec plus de dix ventes aux enchères par an, dont trois dédiées spécifiquement au Vietnam.

Son objectif est de développer le marché de l’art au Vietnam, afin d’augmenter la valeur et le prestige de l’art du pays à l’échelle mondiale. Millon se concentre sur la peinture, la sculpture, les bronzes, les céramiques et des objets culturels traditionnels.

Richesse artistique du Vietnam

Les peintures traditionnelles et modernes, incluant la laque, l’huile et l’art contemporain, sont particulièrement prisées des collectionneurs. L’art moderne vietnamien se distingue par une fusion harmonieuse d’éléments traditionnels et de styles contemporains. À l’international, l’art vietnamien attire l’attention en raison de son originalité et de son caractère culturel distinctif, illustrant la richesse artistique du pays.

Un jalon important a été atteint en octobre 2024 lorsque Millon Vietnam a signé un partenariat avec l’Université des beaux-arts du Vietnam, devenant ainsi le partenaire exclusif des événements célébrant le centenaire de l’université en 2025. En outre, la maison organise des ventes aux enchères duplex entre Paris et Hanoï, comme celle d’octobre 2024 sur le thème “Les légendes de l’École des beaux-arts de l’Indochine”. Organisée par Millon Paris, ce fut l’une des ventes aux enchères les plus réussies de l’art vietnamien.

Les ventes aux enchères duplex entre Paris et Hanoï contribuent à accroître la valeur des œuvres d’art vietnamiennes et à générer une concurrence accrue sur le marché. Pour les collectionneurs, la participation à ces ventes leur permet d’accéder à une diversité d’œuvres sans les contraintes géographiques et d’en acquérir à des prix compétitifs. Cette connexion permet également aux œuvres vietnamiennes d’être mieux reconnues et valorisées sur le marché international. De plus, les œuvres nationales n’ont pas besoin d’être transportées à l’étranger pour être vendues.

“Le marché de l’art au Vietnam offre aujourd’hui de nombreuses opportunités aux collectionneurs et artistes, notamment grâce à l’essor de l’art contemporain, souligne Hoàng Duy Cuong, directeur de la Maison Millon Vietnam. Les ventes aux enchères internationales permettent aux artistes vietnamiens d’atteindre de nouveaux sommets de valeur.Ces dernières années, plusieurs œuvres d’artistes vietnamiens contemporains ont atteint des valeurs record lors de ventes aux enchères internationales, affirmant ainsi la place de l’art du pays sur le marché”.

À l’avenir, Millon a pour objectif de renforcer sa présence au Vietnam en établissant des partenariats durables avec des institutions culturelles, comme des universités et des musées, et en organisant des concours artistiques pour mettre en avant les talents émergents.

“Nous souhaitons collaborer avec les autorités pour créer une Maison des artistes, un espace dédié à la protection des droits d’auteur et à la promotion de l’art vietnamien sur le marché international”, conclut Hoàng Duy Cuong.

Succès de trois ventes duplex Paris - Hanoï Plusieurs œuvres d’art de célèbres peintres vietnamiens ont été vendues à des prix élevés lors de ventes aux enchères duplex organisées au Vietnam et en France, selon la Maison de ventes française Millon. Le 20 avril 2024, un record du monde a été établi pour un spectaculaire paravent laqué du peintre Trân Phuc Duyên (377.000 € frais inclus), à quoi s’ajoutent des résultats impressionnants pour des toiles des peintres Luong Xuân Nhi (102.000 €) et Victor Tardieu (84.000 €). Au 18 juin 2024, un duplex exclusif mettant en avant l’œuvre Maternité de Lê Phô a battu le record de l’artiste avec une enchère de 520.000 €. Millon a innové avec ses ventes “So Unique”, offrant une vitrine pour les œuvres les plus rares. Au 12 octobre 2024, une toile de Lê Phô a atteint un nouveau sommet à 798.000 €, le double de son estimation haute, illustrant le dynamisme de l’art vietnamien. Parmi les 35 artistes présentés, des œuvres emblématiques ont également connu des enchères record. La pièce maîtresse de cette vente, l’œuvre Les baigneuses de Nguyên Tuong Lân, s’est vendue à 412.000 €, presque dix fois son estimation initiale, témoignant de l’enthousiasme croissant pour l’art vietnamien.

Thuy Hà/CVN