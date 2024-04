Le Vietnam est un partenaire stratégique, fiable et responsable de l'UNESCO

Le Vietnam attache toujours de l'importance à la coopération multilatérale et au rôle de l'UNESCO, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, en recevant le 25 avril à Hanoï la présidente de la 42 e session de la Conférence générale de l’UNESCO, Simona Mirela Miculescu.

>> Le Vietnam veut coopérer plus avec l’UNESCO dans les sciences naturelles

>> Le Vietnam assume des positions importantes dans les mécanismes de l'UNESCO

>> Le Vietnam continue de promouvoir son rôle actif à l'UNESCO

Photo : VNA/CVN

Le ministre a affirmé que le Vietnam était prêt à partager son expérience et ses réussites avec d'autres pays membres de l'UNESCO.

Saluant la visite officielle de Mirela Miculescu au Vietnam, la première d'un président de la Conférence générale de l'UNESCO depuis 2000, Bùi Thanh Son a promis que le Vietnam continuerait à contribuer au travail de l'UNESCO, dont la préparation du Sommet du futur des Nations unies prévu en septembre prochain à New York.

Le responsable a souligné le soutien de l'UNESCO qui avait contribué et contribuait à stimuler le développement socio-économique durable et à promouvoir l’image du Vietnam, sa culture et son peuple.

Il a proposé à l’UNESCO de continuer d’aider le Vietnam à travers des activités spécifiques telles que l'accélération de la mise en œuvre du protocole d'accord Vietnam - UNESCO sur la période 2021-2025, la consultation et le partage d'expériences en matière de développement socio-économique, la formation des ressources humaines de haute qualité…

Simona Mirela Miculescu s'est dit impressionnée par les réalisations du Vietnam en matière de réforme, d'intégration, de développement dynamique et créatif, ainsi que de préservation de la culture et du patrimoine.

Le Vietnam est un partenaire stratégique, fiable et responsable de l'UNESCO et l'un des pays leaders dans la mise en oeuvre des programmes et activités de l'UNESCO, a-t-elle affirmé, ajoutant que le pays avait gagné la confiance des amis internationaux, car peu de pays peuvent participer en même temps à cinq mécanismes de gestion clés de l'UNESCO comme le Vietnam.

Partageant les propositions du chef de la diplomatie vietnamienne sur la coopération future, elle a noté que l'UNESCO était toujours un compagnon et un partenaire fiable du Vietnam, aidant le pays à valoriser ses patrimoines et à les préserver.

Elle a hautement apprécié l’organisation du Vietnam des événements importants cette année, notamment le 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique dans la province montagneuse de Cao Bang (Nord), prévu en septembre.

Le même jour, Simona Mirela Miculescu a rencontré le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Dinh Tiên Dung, le président du Comité populaire de Hanoï, Trân Sy Thanh, et le vice-ministre des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc, qui est également président de la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO.

Elle aura également une séance de travail avec des dirigeants de Ninh Binh, assistera et prononcera un discours lors d'une cérémonie marquant les 10 ans après l’inscription du complexe paysager de Tràng An par l'UNESCO au patrimoine mondial culturel et naturel.

VNA/CVN