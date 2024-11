Soc Trang établit un record national avec la plus grande performance musicale khmère



Dans la soirée du 11 novembre, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Soc Trang, en collaboration avec l'organisation vietnamienne des records VietKings, a organisé le "Programme de performances de la musique pentatonique du peuple khmer à Soc Trang", un événement de grande envergure, le plus important du genre au Vietnam.

>> Forte hausse des exportations de Soc Trang au cours des 10 premiers mois

>> Cù Lao Dung - un endroit agréable pour vivre dans le delta du Mékong

La musique pentatonique (Nhac ngu âm) était autrefois réservé aux cérémonies, aux festivals, aux célébrations traditionnelles du Nouvel An dans les pagodes, ainsi qu’aux funérailles selon les coutumes khmères. Conservée par les pagodes, cette musique était strictement encadrée par des règles traditionnelles.

Aujourd'hui, avec l'amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles, l'orchestre pentatonique a élargi son usage et intervient désormais dans des spectacles professionnels de chant, de danse et de musique. Il s'intègre également dans des compositions musicales, des représentations théâtrales, ainsi que dans les fêtes communautaires khmères.

Nhac ngu âm est une forme de musique traditionnelle populaire des Khmers du Sud. Il se compose de cinq ensembles d'instruments fabriqués à partir de matériaux distincts (cuivre, fer, bois, vent et cuir), produisant ainsi cinq sons uniques.

Selon Trân Minh Lý, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme, "la musique à cinq sons du peuple khmer du Sud, et en particulier celle de la province de Soc Trang, revêt des valeurs historiques, culturelles, spirituelles, éthiques, artistiques, esthétiques et de cohésion communautaire. Elle continue de s'adapter et d'évoluer pour perdurer dans les nouvelles conditions de notre époque."

Ces dernières années, les politiques de soutien aux minorités ethniques mises en place par le Parti et l’État ont permis au Service de la culture, des sports et du tourisme de Soc Trang d’investir dans l'achat d'orchestres à cinq sons pour les pagodes khmères de la province. De nombreux cours de formation ont également été organisés pour enseigner des formes de patrimoine immatériel national, incluant le Nhac ngu âm, et encourager les jeunes Khmers à mieux connaître et comprendre cet art unique.

Pour reconnaître les efforts de préservation de ce patrimoine culturel immatériel, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Soc Trang a rassemblé plus de 200 artisans, artistes et musiciens pour organiser la plus grande représentation de musique pentatonique du Vietnam. L'événement a été organisé en collaboration avec VietKings pour établir un record national de performance musicale khmère à grande échelle.

Le représentant de VietKings a souligné que la musique pentatonique est une forme artistique traditionnelle ancienne des Khmers du Sud, imprégnée de significations culturelles et spirituelles uniques.

L’établissement de ce record par Soc Trang contribuera à promouvoir ce patrimoine culturel auprès des touristes nationaux et internationaux. Le représentant a confirmé que le spectacle comprenait 20 orchestres et un total de 200 participants, un record ! Ce dernier sera officiellement annoncé le 13 novembre 2024, lors de l’ouverture du 6e Festival Ooc om Bo et de la Course de bateaux Ngo, ainsi que de la Semaine de la culture, des sports et de la 1re Semaine du tourisme de Soc Trang 2024 dans le delta du Mékong.

Texte et photos : Quang Châu/CVN