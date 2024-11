La pièce de théâtre rénové Nợ nước non jouée sur la scène à la capitale

La pièce de théâtre rénové Nợ nước non ("Dette envers le pays") est un programme artistique organisé conjointement par l'Académie de sécurité populaire et le Théâtre de cải lương du Vietnam pour célébrer le 42e anniversaire de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre 1982).

La pièce de théâtre rénové Nợ nước non fait partie de l'œuvre épique Nước non vạn dặm ("Le pays des dix mille lieues") du Professeur associé-Dr. Nguyên Thê Ky. Elle est mise en scène par le Dr, Artiste du Peuple Triêu Trung Kiên, directeur du Théâtre national de cải lương.

Le spectacle sera joué dans la soirée du 17 novembre sur la scène à l'Académie de sécurité populaire à Hanoï. Il revêt une signification particulière en mettant en lumière la mission de préserver et de promouvoir les valeurs historiques et culturelles vietnamiennes, tout en transmettant des leçons sur le patriotisme et l'esprit national. Il aide aussi le public à mieux comprendre l'oeuvre et la pensée de Hô Chi Minh - un précieux patrimoine du peuple vietnamien -, surtout les jeunes générations qui se consacrent et se consacreront à la cause de la défense de la Patrie.

Cette oeuvre retrace une partie de la page historique émouvante, authentique et noble du Président Hô Chi Minh et de sa famille, de son village natal, de son pays, en particulier de sa jeunesse avant son départ à la recherche d'une voie pour le salut national.

Plus qu'une mémoire historique, la pièce dépeint et analyse les facteurs culturels, idéologiques et historiques qui ont forgé et formé Nguyên Sinh Cung - Nguyên Tât Thành - Van Ba (noms de guerre du futur Président Hô Chi Minh), conduisant à son voyage historique de mille lieues, de sa province natale de Nghê An à la capitale impériale de Huê (Centre), puis au port de Saigon (Sud), pour sa traversée de l'océan pour le salut national le 5 juin 1911.

Source d'inspiration

La pièce de cải lương montre également ceux qui ont profondément influencé les sentiments, la conscience, la pensée et la personnalité de Nguyên Sinh Cung pendant son séjour et ses études à Huê. Le jeune patriote a été fortement inspiré par le sentiment patriotique des empereurs Hàm Nghi (1871-1944), Thành Thái (1897-1954) et Duy Tân (1900-1945) ; du ministre Đào Tấn (de la cour de Huê) ; du peintre Lê Huy Miến (ou Lê Văn Miến) ; et, quelques décennies plus tôt, du rénoviste Nguyễn Trường Tộ...

L'Artiste du Peuple Triêu Trung Kiên partage : "À travers les valeurs artistiques du cải lương, nous espérons inspirer les citoyens, les jeunes et les futurs policiers, afin qu'ils gardent dans leur mémoire le grand mérite et l'empreinte du Président Hô Chi Minh dans sa recherche d'une voie pour le salut national".

Le directeur du Théâtre de cải lương du Vietnam ajoute : "En même temps, la pièce catalysera le théâtre à continuer à produire d'autres œuvres. Nous espérons qu'il y aura davantage de programmes et spectacles afin que les artistes de cải lương puissent mieux exercer leurs activités et promouvoir les valeurs fondamentales de la nation".



La représentation aura lieu dans l'auditorium de l'Académie de sécurité populaire le soir du 17 novembre, en présence de nombreux cadres, enseignants, étudiants, invités d'agences et notamment de l'auteur de la pièce - le Professeur associé-Dr. Nguyên Thê Ky.

Nguyên Khánh/CVN