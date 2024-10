Le PNUD appelé à partager ses connaissances sur le développement durable

Accueillant la visite à l’académie de la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, il a déclaré que le PNUD est un partenaire de longue date de la HCMA en matière de formation et de recherche. Depuis 2011, les deux parties se sont associées pour publier les résultats de l’Indice de performance de la gouvernance provinciale et de l'administration publique du Vietnam (PAPI) et formuler des recommandations pour environ 50 provinces.

Nguyên Xuân Thang a noté que le Parti communiste du Vietnam rédige actuellement des documents à soumettre à son XIVe Congrès national et se prépare à célébrer son centenaire en 2030 et à annoncer également une nouvelle ère - l’ère d’ascension nationale.

Dans ce contexte, le Vietnam souhaite tirer parti de l’expérience de développement de ses amis et partenaires internationaux, notamment du PNUD, a-t-il poursuivi, ajoutant que les conseils et recommandations du PNUD sont une source de référence importante pour le Parti et l’État vietnamiens pour élaborer des politiques de développement national durable, inclusif et centré sur le peuple.

Le responsable a suggéré que la collaboration entre le Vietnam et le PNUD, ainsi qu’entre la HCMA et le PNUD, soit rénovée et élargie au-delà du cadre de coopération traditionnel.

En particulier, ils devraient renforcer davantage le partenariat bilatéral pour aider le Vietnam dans ses efforts pour atteindre les Objectifs de Développement Durable d’ici 2030 et au-delà, mettre en œuvre la prochaine phase du programme PAPI pour la période 2026-2030 et réaliser certaines études conjointes proposées par la HCMA.

Nguyên Xuân Thang a également demandé aux deux parties d’envisager de partager leurs connaissances sur le développement durable, la transition verte, la réponse au changement climatique et la transformation numérique ; de coopérer dans la formation du personnel, de fournir des conseils politiques et d’établir les rapports de développement du Vietnam ; et d’élargir les relations entre les scientifiques et les unités de la HCMA et les scientifiques régionaux et internationaux.

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, a partagé les opinions de son hôte sur l’orientation du développement du pays pour la nouvelle période et la coopération de la HCMA avec le PNUD.

Elle a déclaré que le PNUD apprécie hautement la voie de développement national que le Parti et l’État vietnamiens ont choisie et mettent en œuvre efficacement, comme en témoignent les réalisations récentes, ainsi que le ferme engagement du pays en faveur de la croissance verte et de l’économie circulaire.

Le Vietnam a l’opportunité de devenir une nation émergente en termes d’économie verte, d’économie circulaire, d’économie basée sur la connaissance et d’économie de partage, a-t-elle fait remarquer.

Compte tenu des liens étroits avec la HCMA et du nouveau contexte de développement du Vietnam, la représentante résidente a exprimé son espoir d’une coopération accrue avec l’académie dans la recherche politique et l’enquête PAPI.

