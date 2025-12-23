Noël 2025 à Hô Chi Minh-Ville : ambiance festive et féerique

La fraîcheur rare de la saison, conjuguée aux illuminations éclatantes qui enveloppent églises, quartiers catholiques, rues piétonnes et centres commerciaux, jusqu’au Saigon Skydeck et à Snow Town, offre aux habitants comme aux visiteurs un Noël 2025 particulièrement animé à Hô Chi Minh-Ville.

À l’approche de Noël 2025, la métropole du Sud se pare d’une atmosphère singulière, mêlant fraîcheur inhabituelle et couleurs scintillantes dans ses rues. La ville revêt un visage étincelant : des églises historiques aux quartiers catholiques illuminés, des rues piétonnes aux centres commerciaux et espaces de loisirs, formant un décor idéal pour les rendez-vous de fin d’année.

Si vous êtes à Hô Chi Minh-Ville et hésitez encore sur l’endroit où profiter pleinement de l’ambiance de Noël, les suggestions ci-dessous pourront vous aider à organiser une soirée à la fois festive et riche en émotions.

Églises et quartiers catholiques

La cathédrale Notre-Dame de Saïgon est depuis longtemps l’un des symboles de Noël à Hô Chi Minh-Ville. Chaque année, les abords de la place Công xã Paris se parent de guirlandes lumineuses, de sapins et de décors traditionnels, créant une atmosphère festive qui attire une foule nombreuse de fidèles, d’habitants et de touristes.

Bien que l’édifice soit encore en cours de restauration, l’animation autour de la cathédrale demeure constante. Le soir de Noël, promeneurs et photographes affluent pour se mêler à l’ambiance joyeuse, rendant le quartier animé jusque tard dans la nuit.

Outre Notre-Dame, de nombreuses autres églises de la ville deviennent des lieux de rendez-vous prisés à chaque Noël. L’église de Tân Định, souvent surnommée "l’église rose", séduit particulièrement une fois la nuit tombée, avec une beauté mêlant harmonieusement charme ancien et modernité.

L’église de Hanh Thông Tây attire chaque année un grand nombre de visiteurs durant les fêtes, tandis que l’église du Rédemptoriste se distingue par sa grande crèche et son atmosphère chaleureuse, idéale pour ceux qui souhaitent ressentir pleinement l’esprit de Noël.

Parler de Noël à Hô Chi Minh-Ville serait incomplet sans évoquer ses célèbres quartiers catholiques. Le quartier de Gò Vấp (secteur Pham Thê Hiên) est depuis longtemps un lieu très fréquenté à cette période, avec ses ruelles soigneusement décorées, ses grandes crèches et ses lumières s’étendant d’une entrée à l’autre.

Le quartier catholique de Tân Bình constitue également une option intéressante, notamment pour ceux qui aiment se faufiler dans des rues étroites aux couleurs éclatantes. Chaque fin d’année, l’endroit attire de nombreux jeunes venus se promener, prendre des photos et profiter d’une ambiance festive, conviviale et proche du quotidien.

Centre urbain moderne en pleine effervescence

La rue piétonne Nguyên Huê reste l’un des lieux les plus animés pour les jeunes de Hô Chi Minh-Ville durant la période de Noël. Pour Noël 2025, elle devrait une nouvelle fois briller grâce à des installations décoratives, des jeux de lumière artistiques et diverses animations de rue.

Entre effervescence, décors photogéniques et cafés animés, Nguyên Huê s’impose comme un passage quasi obligé dans l’itinéraire de Noël de nombreux jeunes.

Les grands centres commerciaux tels que Landmark 81, Diamond Plaza, Vincom Dông Khoi ou Takashimaya investissent chaque année massivement dans les décorations de Noël. Sapins géants, paysages de neige artificielle et promotions de fin d’année créent un espace propice à la fois à la flânerie et au shopping.

Aeon Mall Tân Phú et Aeon Mall Bình Tân proposent également une ambiance de Noël dynamique, particulièrement adaptée aux familles, en combinant loisirs, gastronomie et achats au sein d’un même lieu.

Le Saigon Skydeck, situé dans la tour Bitexco, est une option pour ceux qui souhaitent vivre Noël autrement. À plus de 170 m de hauteur, il offre une vue panoramique spectaculaire sur Hô Chi Minh-Ville illuminée, particulièrement saisissante durant la période de Noël, lorsque la ville scintille de mille feux.

De nombreux couples choisissent le Saigon Skydeck comme étape de leur soirée de Noël, alliant contemplation, photographie et moments privilégiés au-dessus de la ville.

Texte et photos : Minh Thu/CVN