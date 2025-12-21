L’UNESCO honore l’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac

Les provinces de Quang Ninh et Bac Ninh, et la ville de Hai Phong (Nord) ont organisé conjointement samedi 20 décembre une cérémonie pour recevoir le certificat de l’UNESCO reconnaissant l’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Con Son, Kiêp Bac comme site du patrimoine mondial.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie s’est déroulée en présence du vice-Premier ministre Mai Van Chinh ainsi que de responsables des ministères et agences centrales, de représentants de l’UNESCO au Vietnam, d’ambassadeurs, de représentants d’organisations internationales, d’autorités locales et d’un grand nombre de résidents et de visiteurs.

Cet événement coïncidait avec le 717e anniversaire du décès du roi-bonze Trân Nhân Tông, fondateur du bouddhisme zen Truc Lâm (Forêt de bambou), conférant à la cérémonie une signification culturelle et spirituelle particulière.

Lors de son discours, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a souligné que l’inscription de l’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Con Son, Kiêp Bac par l’UNESCO était non seulement une source de grande fierté pour le peuple vietnamien, mais aussi une reconnaissance par la communauté internationale des valeurs historiques, culturelles, philosophiques et spirituelles exceptionnelles du site, façonnées, préservées et transmises au fil des siècles.

Il a mis en lumière le fait que ce complexe patrimonial représente un continuum harmonieux de patrimoine matériel et immatériel, intégrant paysages naturels, architecture, héritage historique et pratiques spirituelles vivantes. Étroitement lié à la tradition zen de Truc Lâm, fondée par le roi Trân Nhân Tông, ce site incarne une forme unique de bouddhisme vietnamien qui encourage l’engagement social, l’harmonie entre vie spirituelle et affaires temporelles, ainsi que les valeurs universelles de paix, de tolérance et de compassion.

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a également salué les plus de douze années de préparation du dossier de candidature au patrimoine mondial, et notamment le modèle de coordination interprovinciale impliquant Quang Ninh, Bac Ninh et Hai Phong.

Le dirigeant a souligné que cette approche patrimoniale en série, appliquée pour la première fois au Vietnam, était hautement appréciée par l’UNESCO. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à préserver rigoureusement l’intégrité, l’authenticité et la valeur universelle exceptionnelle du site, à assurer une gestion globale, à concilier conservation et développement durable, à renforcer la participation communautaire et à promouvoir un tourisme culturel responsable.

Un patrimoine vivant

Photo : VNA/CVN

L’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Con Son, Kiêp Bac regroupe 12 sites répartis entre montagnes boisées, plaines et régions fluviales. Centré autour de la chaîne de montagnes de Yên Tu, il fut le lieu de résidence de la dynastie des Trân aux XIIIe et XIVe siècles et le berceau du bouddhisme Truc Lâm, une tradition zen vietnamienne qui a joué un rôle clé dans la formation du royaume de Dai Viêt. L’ensemble comprend des pagodes, des temples, des sanctuaires et des vestiges archéologiques associés à des figures religieuses et historiques. Stratégiquement situé dans un cadre géologique favorable, ce site demeure un lieu de pèlerinage animé.

S’exprimant lors de la cérémonie, le représentant de l’UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, a félicité le gouvernement et le peuple vietnamiens pour cette étape importante. Il a décrit l’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac comme un témoignage éloquent de la formation et de la diffusion durable du bouddhisme Truc Lâm, une tradition zen vietnamienne singulière porteuse de valeurs universelles de paix, de compassion, d’intégrité morale et d’harmonie avec la nature.

Selon le représentant de l’UNESCO, le complexe n’est pas seulement un patrimoine du passé, mais un patrimoine vivant, où les pratiques culturelles, les rituels religieux et la vie spirituelle continuent d’être activement perpétués au sein de la société contemporaine. Son inscription, a-t-il souligné, est un appel à la responsabilité partagée pour protéger la valeur universelle exceptionnelle du site face aux défis tels que l’urbanisation, le développement du tourisme et le changement climatique.

L’UNESCO est prête à continuer d’apporter son soutien au Vietnam par le biais de conseils techniques, d’une gouvernance interprovinciale renforcée et d’une implication accrue des communautés locales afin de garantir une gestion durable du patrimoine, a-t-il déclaré.

Au nom des trois localités, le président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, Bùi Van Khang, a déclaré que la reconnaissance de l’UNESCO constituait à la fois un grand honneur et une profonde responsabilité pour Quang Ninh, Bac Ninh et Hai Phong.

Il a souligné que les trois localités appliqueraient pleinement les directives du gouvernement vietnamien et les recommandations de l’UNESCO et du Comité du patrimoine mondial, géreraient le site conformément aux conventions internationales et à la législation nationale, préserveraient sa valeur universelle exceptionnelle et valoriseraient le patrimoine de manière équilibrée et durable.

VNA/CVN