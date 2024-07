Ninh Thuân, une terre de biodiversité

Située dans la région côtière du Centre du Vietnam, la province de Ninh Thuân possède des écosystèmes forestiers, marins et semi-désertiques aux caractéristiques différentes et uniques.

>> Agir immédiatement pour rétablir la biodiversité et protéger l'environnement

>> Biodiversité : le Vietnam se hisse à la 14e place mondiale

>> Chérir la richesse biologique

Elle abrite également la Réserve mondiale de biosphère de Núi Chúa (plus de 106.646 ha) et le Parc national de Phuoc Binh (environ 25.000 ha), reconnus pour leurs vastes écosystèmes spécifiques et une biodiversité élevée.

Ninh Thuân s’efforce de préserver et de valoriser sa biodiversité afin de protéger l’environnement tout en développant un écotourisme durable, contribuant ainsi à son développement socio-économique.

Texte et photos: Nguyên Thành - Phuong Nga/VNA/CVN