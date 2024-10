Le programme forestier stimule les entreprises locales

Photo : VNA/CVN

Alexis Corblin s'exprimait lors de l'atelier tenu le 1er octobre, sur le programme Forest Ecopreneur 2024, qui fait partie de l'Initiative SAFE financée par les services forestiers sud-coréens et mise en œuvre par le PNUE, Bridge for Billions et l'Institut de recherche pour l'innovation et le développement (IID).

Il a déclaré que le Vietnam était le premier pays à accueillir l'atelier Demo Day pour le premier cycle d'incubation dans le cadre de l'Initiative SAFE, dont l'objectif est de conserver et de restaurer les écosystèmes forestiers au Bhoutan, au Laos, au Cambodge et au Vietnam.

"Le Vietnam a toujours été à l'avant-garde de l'initiative depuis ses débuts", a déclaré Alexis Corblin.

Truong Thi Nam Thang, chercheuse principale à l'IID, a déclaré que 35 entreprises avaient été sélectionnées parmi un groupe de candidats pour participer au Forest Ecopreneur 2024.

Entre mai et septembre 2024, le programme les a engagées dans diverses activités de renforcement des capacités, notamment quatre modules de formation en ligne, trois événements de réseautage et une visite sur le terrain dans la province de Kon Tum, pour soutenir leur croissance.

"Elles ont également été présentées sur l'imapvietnam - une carte numérique interactive du secteur SIB du Vietnam - et sur le réseau mondial Catalyst 2030", a déclaré Truong Thi Nam Thang.

Photo : Viêt Dung/CVN

Le programme s'est terminé par l'atelier Demo Day où sept des 35 entreprises ont été présélectionnées pour un concours de pitch. L'Innovative Foods Technology Company a remporté la première place, suivie d'An Xuan Organic Herb CO LTD en deuxième place et de Goong Local Knowledge Cooperative en troisième place.

Chao Thi Yên, lauréate du troisième prix, a déclaré que sa coopérative, qui produit des produits agricoles, vise à créer un impact social et environnemental en plantant 10 ha de forêt et à réduire les taux de pauvreté dans la communauté locale de 85% à 45% au cours des trois prochaines années.

"Nos principaux objectifs sont deux des Objectifs de développement durable : la vie sur terre et l'élimination de la pauvreté", a déclaré Chao Thi Yên.

Elle a déclaré que sa coopérative vise à atteindre ce double objectif en plantant des espèces de grande valeur telles que la macadamia et en les intercalant avec des herbes médicinales.

Elle a également souligné le problème de la fausse représentation des produits, où certains vendeurs étiquettent faussement leurs produits comme locaux, diluant ainsi la valeur de marque des véritables produits locaux.

Truong Thi Nam Thang, chercheuse principale de l'IID, a déclaré que le programme est ouvert aux petites et moyennes entreprises liées à la forêt dans la phase initiale de leur démarrage.

Elle a déclaré que plus de la moitié des entreprises du programme appartiennent à des femmes et que presque toutes sont fondées ou dirigées par des entrepreneurs issus de minorités ethniques.

"Le programme contribue également à la préservation du patrimoine culturel en incorporant des produits fabriqués par des minorités ethniques", a déclaré Truong Thi Nam Thang.

VNA/CVN