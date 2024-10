Bên Tre : focus sur le développement des énergies renouvelables

Le Comité populaire provincial de Bên Tre, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, a organisé le 2 octobre le colloque "Énergies nouvelles et renouvelables - Potentiels et ressources d'investissement". L'événement s'inscrit dans le cadre de la conférence de promotion des investissements de la province de Bên Tre pour 2024.

>> Bên Tre prépare les conditions pour l'exportation de noix de coco fraîches

>> Lancement des travaux d'une route côtière reliant Bên Tre à Tiên Giang et Trà Vinh

Dans son discours d'ouverture, le président du Comité populaire provincial, Trân Ngoc Tam, a souligné que Bên Tre dispose de 65 km de littoral, un atout majeur pour le développement de projets d'énergies nouvelles et renouvelables, visant à renforcer le développement socio-économique local. Actuellement, la province met l'accent sur le développement des infrastructures et des ressources pour soutenir la production d'énergies propres telles que l'éolien, le solaire, la biomasse, le gaz et l'hydrogène vert.



Élargissement de l’espace de développement à l’Est

Selon le président Trân Ngoc Tam, la Résolution du XXIe Congrès provincial du Parti (mandat 2020-2025) a fixé l'objectif de faire de Bên Tre une province bien développée dans le delta du Mékong d'ici 2025 et au niveau national d'ici 2030. Un axe essentiel de cet objectif est l'expansion de l'espace de développement vers l'Est en intégrant toutes les formes d'économie maritime.

La décision N°500, émise le 15 mai 2023 par le Premier ministre, portant approbation du Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030 avec une vision à 2050, souligne que "le développement des énergies renouvelables et nouvelles est une opportunité pour établir un écosystème global dans l'industrie énergétique". Le développement du secteur électrique doit s'inscrire dans la dynamique des avancées scientifiques et technologiques mondiales, notamment en matière d'énergies renouvelables et nouvelles, tout en soutenant la transformation du pays vers une économie verte, circulaire, et à faibles émissions de carbone.

La Décision N°165 du 7 février 2024, approuvant la stratégie de développement de l'hydrogène au Vietnam d'ici 2030 avec une vision à 2050, vise à établir un écosystème énergétique de l'hydrogène fondé sur les énergies renouvelables, incluant la production, le stockage, le transport et la distribution tant au niveau national qu'à l'exportation. Ce secteur moderne et synchronisé doit contribuer à assurer la sécurité énergétique, tout en permettant de répondre aux objectifs nationaux en matière de changement climatique, de croissance verte et d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, conformément aux engagements du Vietnam en faveur de la transition énergétique durable.



Le président Trân Ngoc Tam a insisté sur le fait que le colloque d’aujourd’hui permettra de diffuser le message et l’orientation stratégique de Bên Tre en matière d’énergies nouvelles, renouvelables et d’hydrogène vert. Il s'agit aussi de promouvoir les atouts de la province auprès des investisseurs nationaux et internationaux. À travers cet événement, Bên Tre espère bénéficier des échanges d'expertise des scientifiques et des intervenants internationaux dans le domaine des énergies renouvelables et nouvelles, en particulier dans les projets d’éolien offshore et d’hydrogène vert.



"Nous espérons que ce colloque permettra de discuter et d’analyser des documents et arguments scientifiques pour partager des expériences sur la mise en œuvre des normes internationales dans les projets d’hydrogène vert. Nous visons à explorer les solutions techniques et financières pour la production d’hydrogène vert à partir de l’énergie solaire et éolienne, ainsi que les meilleures technologies et équipements pour produire de l’hydrogène/ammoniac vert. Dans le même temps, cet événement contribuera à mobiliser efficacement le soutien des organisations internationales, à travers des mécanismes comme les +crédits verts+, les +crédits climatiques+, les +obligations vertes+, ainsi qu’à soutenir la recherche et le développement de projets d’hydrogène dans la province de Bên Tre", a conclu le président Trân Ngoc Tam.



Une tendance inévitable



Lors de l'événement, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a présenté la stratégie de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène du Vietnam jusqu'en 2030, avec une vision pour 2050. Elle a mis en avant l'importance de la transition énergétique, dont l’objectif est de réduire progressivement la dépendance aux combustibles fossiles dans la production d’électricité au profit des énergies solaires et renouvelables, une tendance inévitable à l'échelle mondiale.

Bên Tre, avec son potentiel de développement d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie issue de la biomasse et des déchets, l’hydrogène vert et l’ammoniac vert, figure parmi les localités pionnières dans ce domaine. Selon le Plan énergétique VIII et celui de mise en œuvre approuvé par le Premier ministre, Bên Tre prévoit d’accroître ses investissements dans les énergies renouvelables.



Phan Thi Thang a souligné que, pour atteindre les objectifs de développement des énergies propres au Vietnam, et plus particulièrement dans la province de Bên Tre, plusieurs mesures doivent être mises en œuvre. Il s'agit notamment de créer un environnement favorable et transparent pour les investissements, de publier des listes de projets planifiés et d'éliminer les obstacles qui freinent l’implication du secteur privé.

Bên Tre doit investir dans des projets d'énergies renouvelables en réformant les procédures administratives pour faciliter les investissements, encourager les investissements étrangers à grande échelle et mettre en place un cadre réglementaire adapté pour soutenir ces initiatives. La province doit aussi améliorer les mécanismes et politiques pour éviter les pratiques spéculatives et garantir une utilisation efficace des crédits verts, des crédits climatiques, des obligations vertes, et des autres formes de financement international dédiées aux énergies renouvelables.



Les participants ont échangé sur les solutions techniques et financières pour la production d'hydrogène vert à partir des énergies solaires et éoliennes. Ils ont également discuté des meilleures technologies pour produire de l’hydrogène et de l’ammoniac vert, tout en soulignant l’importance des crédits verts, des obligations vertes et des autres sources de financement pour soutenir ces projets dans la province.



Présent au colloque, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a salué l'initiative de Bên Tre d’organiser cet événement, démontrant ainsi son engagement envers le développement des énergies renouvelables. Il a rappelé que cette orientation est en adéquation avec les résolutions du XIIIe Congrès du Parti, visant à promouvoir une économie verte et durable. Bien que de nombreuses directives aient déjà été émises pour encourager le développement des énergies renouvelables, il a souligné que des réformes juridiques sont encore nécessaires, notamment pour l’énergie éolienne et solaire, afin de faciliter leur croissance et de remplacer les sources d'énergie fossiles.



"La voie choisie par Bên Tre et d'autres provinces pour développer une économie verte est la bonne", a déclaré Nguyên Hoa Binh. Il a également encouragé les ministères, les scientifiques et les investisseurs à continuer de proposer des politiques adaptées pour soutenir ce secteur, en particulier en ce qui concerne les énergies nouvelles et renouvelables.

Le dialogue sur la "Technologie de transport et de stockage de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert", qui s'est tenu lors du colloque, a attiré de nombreux participants. Cet échange a permis de présenter les dernières avancées technologiques et les solutions optimales dans la production, le transport et le stockage de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert, tout en soulignant les défis financiers et les mécanismes de soutien disponibles pour faciliter leur développement.



Texte et photos : Tân Dat/CVN