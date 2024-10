Exploitation durable du géoparc de Lang Son

>> Clôture du 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique à Cao Bang

>> Le géoparc de Lang Son reconnu géoparc mondial de l'UNESCO

>> Les géoparcs contribuent à lutter contre le changement climatique

>> Lang Son, un nouveau géoparc mondial UNESCO

Photo : VNA/CVN

Avant le géoparc de Lang Son, le Vietnam comptait trois géoparcs reconnus par l'UNESCO comme géoparcs mondiaux : le plateau plateau calcaire de Dông Van (reconnu en 2010) dans la province de Hà Giang, le géoparc Non Nuoc Cao Bang (2018) dans la province de Cao Bang et le géoparc de Dak Nông (2020) dans celle de Dak Nông. Il est prévu que le géoparc de Lang Son reçoive le certificat de reconnaissance du géoparc mondial UNESCO en 2025 au Chili.

La reconnaissance du géoparc de Lang Son en tant que géoparc mondial de l'UNESCO aidera la province de Lang Son à avoir plus de motivation ainsi que la possibilité de concentrer davantage ses ressources pour renforcer et promouvoir la gestion, la conservation et la valeur de son patrimoine géologique, de son patrimoine culturel, de son histoire, de son archéologie, de sa biodiversité, ainsi que de ses beaux paysages.

Nouvelle orientation du tourisme à Lang Son

Le géoparc de Lang Son comprend huit districts et villes que sont Bac Son, Chi Lang, Huu Lung, Lôc Binh, Van Quan et la ville de Lang Son, avec une partie de la limite administrative des districts de Binh Gia et Cao Loc, couvrant une superficie totale de 4 842,58 km² et englobant une population de près de 627.000 habitants, correspondant à environ 58 % de la superficie et 78 % de la population de la province.

Le géoparc de Lang Son est l’un des plus grands du genre au Vietnam et possède un certain nombre de valeurs uniques.

En termes de géologie, de géomorphologie et de paysage, il abrite une riche diversité de fossiles paléobiologiques remontant à 500 millions d’années, dont beaucoup indiquent que cette province était autrefois sous la mer.

Photo : Van Dat/VNA/CVN

De plus, ce parc est doté de nombreux paysages renommés tels que les basses chaînes de montagnes entourant les vallées et les villages de la commune de Yên Thinh du district de Huu Lung, ou encore les grottes telles que Thâm Khuyên dans le district de Binh Gia qui a hébergé des hommes préhistoriques.

En ce qui concerne ses valeurs culturelles, il abrite un certain nombre de temples dédiés au culte des Déesses-Mères, un patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, notamment le temple de Bac Lê, ainsi que des villages des ethnies Tày et Nung aux cultures distinctes.

En même temps qu'il finalise le dossier de reconnaissance d'un géoparc mondial, Lang Son vise également à ouvrir ses portes au public pour un développement touristique durable de cette région. À partir de là, le géoparc de Lang Son deviendra une nouvelle destination attrayante pour les investisseurs, les voyagistes, les experts, les chercheurs et les touristes nationaux et étrangers.

Profitant et promouvant les avantages de la diversité de ses paysages, de ses monuments, de ses cultures et de ses croyances, Lang Son a sélectionné 38 destinations touristiques et les a réorganisées en quatre destinations touristiques clés du géoparc.

Photo : VNA/CVN

Sur le thème "Le flux de la vie sur la terre sacrée", les circuits et points touristiques du géoparc de Lang Son sont en cours de développement, reliant les sites emblématiques de l’histoire évolutive continue de la vie et du culte des Déesses-Mères avec les patrimoines culturels uniques et paysages naturels de Lang Son.

Rôle de la communauté locale

Dans le cadre de la 8e Conférence internationale du Réseau mondial des géoparcs de la région Asie-Pacifique 2024 à Cao Bang les 8 et 9 septembre, le Conseil des géoparcs mondiaux de l'UNESCO a renouvelé l'évaluation de 228 géoparcs de 49 pays, dont la réévaluation de 213 géoparcs mondiaux UNESCO et l’évaluation de 15 nouveaux géoparcs.

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a proposé que la Conférence détermine une approche globale pour unifier la sensibilisation et l'action sur la préservation et la promotion de la valeur des géoparcs pour le développement durable.

Selon le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, il est nécessaire d'intégrer les principes de développement durable dans les politiques visant à conserver la biodiversité, à protéger les écosystèmes, l'environnement naturel et l'identité culturelle de la communauté. Dans le même temps, lier la conservation et la gestion des géoparcs aux politiques de développement durable et inclusif au sein de la communauté, de la localité et du pays. Cela nécessite une gestion harmonieuse de la relation entre conservation et développement, entre avantages économiques et protection de l’environnement, entre valeurs traditionnelles et modernes et entre développement interne et coopération internationale...

Photo : VNA/CVN

Sur le thème ‘"Communauté locale et développement durable dans la zone du Géoparc", la Conférence a publié la Déclaration de Cao Bang. La Déclaration a souligné que les géoparcs mondiaux UNESCO doivent impliquer activement les communautés locales et les peuples autochtones, élaborer et mettre en œuvre un plan de cogestion qui répond aux besoins socio-économiques, protège les paysages et préserve les identités culturelles locales.

Les géoparcs mondiaux UNESCO reconnaissent le rôle des communautés locales ou des peuples autochtones dans la définition, la protection et la conservation des territoires des géoparcs. Les populations locales détiennent le pouvoir dans le processus d'identification, de nomination, de gestion et de protection des géoparcs mondiaux UNESCO ainsi que dans la présentation du patrimoine.

Pour renforcer le "droit de maître" des communautés locales et attirer davantage de visiteurs, le réseau des géoparcs mondiaux UNESCO identifie, protège et optimise l'utilisation du patrimoine immatériel pour raconter des histoires sur les processus géologiques, l'histoire, la culture ainsi que les rituels et croyances de la population locale.

Les parties prenantes ont également souligné la nécessité de protéger, de transmettre et de promouvoir toutes les langues locales ainsi que les systèmes de connaissances associés existant sur le territoire du géoparc.

La Déclaration de Cao Bang souligne également que les géoparcs UNESCO jouent un rôle important dans la promotion et la contribution aux 17 objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations unies, en particulier dans la réduction de la pauvreté, l'éducation et la formation de qualité, les partenariats pour les objectifs et les actions climatiques et l’atténuation du changement climatique, la réduction des inégalités et l’égalité des sexes.

VNA/CVN