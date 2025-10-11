Ninh Thuân : à la découverte de Hang Rái, le paradis des coraux terrestres

Située dans la commune de Vinh Hai, au sud de la province de Khánh Hoà (Centre), Hang Rái est l'un des sites phares du Parc national de Núi Chúa, classé Réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Ce lieu est surnommé le "paradis des coraux terrestres" grâce à son récif corallien fossile aux formes spectaculaires, attirant de nombreux visiteurs venus l'admirer et l'explorer.

Photo : VNA/CVN

Hang Rái présente un relief particulier composé de chaînes montagneuses et de blocs rocheux aux formes étranges superposées, ainsi qu’un écosystème forestier sec caractéristique des zones côtières. Les vagues viennent frapper les falaises, creusant de grandes cavités qui furent jadis l’habitat idéal des loutres - à l’origine du nom de ce site.

Le récif corallien fossile de Hang Rái offre un paysage unique : des milliers de pointes de pierre acérées s’élèvent à 20-30 cm de hauteur, alternant avec des creux de formes variées. Cet espace constitue un lieu de "check-in" original, donnant l’impression d’évoluer sur une autre planète.

Photo : VNA/CVN

Sous le récif corallien fossile se trouve une autre plate-forme de corail. À chaque marée montante, les vagues déferlent sur la surface rocheuse puis se retirent, créant un spectacle semblable à une cascade en mer, avec une écume blanche scintillant sous les rayons du soleil. De décembre à mars, les rochers recouverts de mousse verte ajoutent une touche féerique au paysage marin.

"Musée à ciel ouvert"

Parmi les expériences les plus marquantes, une promenade sur la passerelle en bois rouge longeant le flanc du mont Núi Chúa ouvre aux visiteurs un espace naturel totalement différent. Tout au long du sentier, les formations rocheuses aux formes diverses apparaissent comme un "musée à ciel ouvert", témoin de l’histoire géologique et de la force du temps.

Photo : VNA/CVN

À Hang Rái, les voyageurs ne se contentent pas d’admirer les paysages majestueux : ils peuvent également combiner leur visite avec de nombreuses activités au Parc national de Núi Chúa, telles que l’ascension du sommet de Da Do, l’exploration de la cascade à cinq niveaux, ou encore les excursions vers la baie de Vinh Hy, le parc de roches et le village viticole de Thái An.

Selon Nguyên Thanh Trung, directeur adjoint du Centre du tourisme et de l’éducation environnementale du Comité de gestion Parc national de Núi Chúa - Phuoc Binh, l’unité met l’accent sur le développement du tourisme écologique expérientiel lié à des circuits variés, dans lesquels Hang Rái constitue une destination incontournable grâce à sa beauté sauvage et grandiose.

VNA/CVN