Ninh Thuân renforce ses liens au service du développement touristique

Située dans la région littorale du Centre, la province de Ninh Thuân est connue comme "la terre de convergence de différentes valeurs" en raison de sa combinaison unique de paysages naturels sauvages et majestueux et d'un patrimoine culturel diversifié.

Photo : VNA/CVN

Profitant de ses atouts, la province de Ninh Thuân encourage la recherche d’investissements et relie son tourisme à celui d'autres régions du pays pour attirer les voyageurs et promouvoir son développement socio-économique.

En 2024, Ninh Thuân ambitionne d'accueillir 3,2 millions de visiteurs dont 3,1 millions de visiteurs locaux et 100.000 étrangers pour une recette touristique de 2.500 milliards de dôngs en ligne de mire. Pour atteindre les objectifs fixés, la province favorise la coopération avec les compagnies aériennes et de nombreuses provinces et villes telles que Hanoï ; Hô Chi Minh-Ville ; les provinces côtières du Centre, du Sud-Est et les hauts plateaux du Centre, afin de créer des programmes et des circuits attractifs.

Photo : VNA/CVN

L’année dernière, la province a connu une forte croissance touristique. Elle a accueilli environ 2,9 millions de voyageurs, soit 107,4% des prévisions annuelles. Parmi eux, 40.000 étrangers, soit le double du plan fixé, et 2,86 millions de Vietnamiens. Le revenu des activités touristiques a atteint 2.300 milliards de dôngs.

Développer de nouveaux marchés

En plus de maintenir et de développer les marchés traditionnels en Asie du Sud-Est, en Russie, en Chine, en Australie, en Europe de l'Est et en Europe occidentale, le secteur touristique de Ninh Thuân promeut le développement des marchés d'Asie du Nord-Est, notamment en République de Corée et au Japon, ainsi que les marchés de l’Inde, du Moyen-Orient et d'Amérique du Nord.

Photo : VNA/CVN

En 2024, la province organisera une série d'activités et d'événements pour attirer les touristes nationaux et étrangers et accueillera par exemple la délégation sud-coréenne du farmtrip pour étudier les produits touristiques de Ninh Thuân ; une rue piétonne dans la ville de Phan Rang - Thap Chàm sera ouverte à titre d’essai ; et Ninh Thuân participera évidemment aux Salons du tourisme des provinces et des villes de tout le pays pour chercher des opportunités d'investissement et des collaborations touristiques. La province a organisé le 28 avril une conférence pour annoncer la planification provinciale pour la période 2021-2030 et à horizon 2050 et une autre sur la promotion d’investissements à Ninh Thuân.

Une kyrielle d’activités s’annonce, telles que le tournoi de golf ouvert de Ninh Thuân ; la Journée de la culture et du tourisme de Ninh Thuân à Dà Nang (Centre) ; la 10e Journée internationale du yoga ; le 6e Festival culturel ethnique cham ; le Festival de Katé ; le tournoi de kitesurf de Ninh Thuân… D’autre part, la province a mis en œuvre ses accords de coopération touristique avec Binh Thuân, Lâm Dông, Khanh Hoà, Phu Yên... visant à créer de nouveaux circuits et programmes.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial Nguyên Long Biên, au cours de ces dernières années le tourisme à Ninh Thuân s’est progressivement positionné dans de nombreuses destinations attrayantes de la côte, du Centre et de tout le pays. La province a choisi le tourisme comme l'un de ses six secteurs clés. Actuellement, Ninh Thuân continue de promouvoir l'attraction d’investissements et les collaborations touristiques avec les villes et provinces dans l’ensemble du pays, visant à attirer les touristes ainsi qu’à développer la socio-économie locale.

Potentiel local

Concernant le potentiel touristique, Ninh Thuân possède de nombreux paysages célèbres tels que les plages de Binh Son - Ninh Chu, Cà Na, Binh Tiên, Hang Rai. Deux Parcs nationaux de Phuoc Binh et Nui Chua s’y implantent, dont Nui Chua reconnu par l'UNESCO comme Réserve mondiale de biosphère. La baie de Vinh Hy est classée site pittoresque national, c’est l'une des huit plus belles baies du Vietnam, elle est composée d’un écosystème forestier, marin et semi-désertique unique voué à devenir une zone touristique majeure de la région du Centre.

Photos : VNA/CVN

Ninh Thuân dispose de grandes et belles dunes de sable près de la mer, cadre propice au développement de l'écotourisme et du tourisme sportif et d'aventure avec le kitesurf, par exemple, ou encore des courses automobiles sur sable ainsi que des excursions dans les salins. Non seulement riche en ressources naturelles, la province est également le terrain de nombreuses reliques historiques des cultures Cham et Raglai, avec des festivals folkloriques, des coutumes locales et une culture culinaire indigènes distingués.

Photos : VNA/CVN

La province compte actuellement 212 établissements d'hébergement pour plus de 4.680 chambres dont plus de la moitié sont de standing 3 étoiles ou plus, répondant aux besoins d'hébergement d’événements nationaux et internationaux en tout genre. Au dire de responsables locaux, afin d’attirer davantage de touristes, Ninh Thuân devrait améliorer ses infrastructures et la qualité des services touristiques.

Actuellement, un certain nombre de projets touristiques clés sont en construction, tels que le Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang - complexe de luxe 5 étoiles de niveau international combiné à une rue consacrée à l’art culinaire - porté par la Société par actions touristique internationale de Ninh Thuân. Les autres projets en cours sont par exemple un complexe écotouristique de luxe sur la plage Hom, une zone écotouristique à Nam Nui Chua, et la zone touristique de Binh Tiên...

Photo : VNA/CVN

Le secteur du tourisme de Ninh Thuân se concentre sur la construction et l’adaptation à la transformation numérique afin d’offrir de nouvelles expériences aux touristes. En outre, cette province accélère la promotion touristique sur les plateformes numériques, dans les médias, sur les réseaux sociaux et lance des publications présentant la localité : "Ninh Thuân - Terre de convergence de différentes valeurs".

Hoàng Phuong - Huy Thành/CVN