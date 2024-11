Ninh Binh : la 4e édition du marathon de Tràng An fait le plein

Environ 5.000 coureurs se sont inscrits samedi 9 novembre à la 4e édition du marathon annuel de Tràng An - "Footstrike from the Heritage ", au complexe paysager de Tràng An, dans la province de Ninh Binh (Nord).

>> Clôture du Marathon international de Dà Nang 2024

>> Plus de 4.500 coureurs dévalent la plus belle route côtière du Vietnam

>> Le marathon international de Hâu Giang diffuse un message de protection de l'environnement

Photo : VNA/CVN

Ils sont Vietnamiens et environ 200 étrangers de 28 pays et régions qui concouriront dimanche 10 novembre sur quatre distances différentes de 5 km, 10 km, 21 km et 42 km autour du site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les marathoniens auront l’occasion de découvrir et d’expérimenter les itinéraires qui relient les valeurs naturelles et culturelles à travers des sites tels que l’ancienne capitale Hoa Lu, les sites touristiques de Tràng An et la pagode Bai Dinh.

En plus des prix pour les cinq premiers gagnants des catégories hommes et femmes et des groupes d’âge, il y aura des bonus pour le cosplay le plus impressionnant et la plus belle image de course des athlètes. Tout coureur qui peut battre le record du parcours sera également honoré et récompensé.

Le marathon de Tràng An est l’une des activités pour célébrer le 10e anniversaire de la reconnaissance de Tràng An comme patrimoine mondial mixte, le premier et le seul de la région de l’Asie du Sud-Est.

Les organisateurs espèrent que la course aidera non seulement à promouvoir le mouvement de pratique sportive dans la province, mais aussi la destination de Ninh Bình en général et de Tràng An en particulier auprès d’une communauté plus large, favorisant ainsi le développement de l’industrie touristique locale.

Photo : VNA/CVN

Situé sur la rive méridionale du delta du fleuve Rouge, province de Ninh Binh, Tràng An est un spectaculaire paysage karstique sillonné de vallées, pour certaines inondées, et encadré de falaises. Dans les grottes les plus en altitude ont été trouvées des traces d’activités humaines datant de 30.000 ans. Elles illustrent l’occupation de ce massif par des chasseurs-cueilleurs et leur adaptation aux changements climatiques et environnementaux.

Tràng An comprend aussi Hoa Lu, l’ancienne capitale du Vietnam aux Xe et XIe siècles, ainsi que des temples, pagodes et paysages de rizières, des villages et lieux sacrés. Tràng An n’est pas seulement un paradis pour les amoureux de la nature, c’est aussi un lieu sacré pour les bouddhistes. Bai Dinh est le complexe de pagodes le plus vaste du Vietnam et l’un des plus importants centres du bouddhisme du pays et même de l’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN