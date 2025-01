Yên Bái : quand nature et culture deviennent moteur du développement

Ces dernières années, Yên Bái s'est imposée comme une destination touristique incontournable au Vietnam. Grâce à ses rizières en terrasses spectaculaires, ses forêts luxuriantes et ses communautés ethniques aux traditions ancestrales, cette province montagneuse du Nord offre une expérience de voyage authentique et inoubliable.

Photo : VNA/CVN

Une stratégie de développement touristique intégrée, privilégiant les initiatives écologiques et la valorisation du patrimoine local, a permis à la province d'Yên Bái d'attirer un nombre croissant de visiteurs. Le tourisme, mené de manière responsable, représente désormais une part importante de l'économie locale, tout en contribuant à préserver l'environnement et à améliorer le niveau de vie des populations.

Valorisation du patrimoine culturel et naturel

Yên Bái est réputée pour ses paysages époustouflants, son climat agréable toute l’année et la diversité culturelle de ses minorités ethniques. La province compte 574 patrimoines culturels immatériels, dont un classé au niveau mondial et six reconnus au niveau national. Des événements tels que le festival Gầu Tào, le festival du Ken des H’mông ou encore le festival de parapente "Voler au-dessus des champs dorés" figurent parmi les principales attractions. Les spécialités locales, comme le xôi ngũ sắc (riz gluant aux cinq couleurs), le bánh chưng đen (gâteau de riz gluant noir), les algues de rivière ou le canard de montagne, renforcent l’attrait de la région auprès des visiteurs.

Photo : VNA+CTV/CVN

Guidée par la devise "Utiliser la culture pour développer le tourisme et le tourisme pour préserver la culture", Yên Bái offre aux voyageurs une expérience authentique et immersive au cœur de ses villages traditionnels, tout en contribuant à la sauvegarde de son patrimoine vivant et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales

Innovation et diversification des produits touristiques

L’année 2024 a marqué un tournant décisif dans le développement du tourisme à Yên Bái. La province a introduit de nouveaux types de tourisme, comme le tourisme de montagne, les soins de santé, l’immersion culturelle et les pratiques spirituelles. À Mù Cang Chải, plus de 20 nouveaux produits touristiques ont vu le jour, notamment l’écotourisme dans les célèbres rizières en terrasses, classées patrimoine national exceptionnel, et un trail de montagne à la conquête du mont Tà Xùa.

Ces initiatives ont renforcé la marque touristique de Yên Bái, répondant à une demande croissante et diversifiée. En 2024, la province a accueilli plus de 2,1 millions de visiteurs, générant un revenu de près de 1.800 milliards de dôngs, soit 120% des objectifs fixés.

Transition numérique : un levier efficace pour le tourisme

À l’ère numérique, Yên Bái a rapidement intégré les technologies dans son secteur touristique. Les informations sur les destinations, les produits et les services touristiques sont désormais accessibles via des plateformes numériques comme la page Facebook du tourisme provincial, l’application YenBai-S et le portail d’informations touristiques de la province. Ces outils facilitent l’accès des visiteurs aux informations et services nécessaires.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, la province a intensifié ses efforts de promotion grâce à des festivals, des foires commerciales nationales et internationales, ainsi qu’à l’utilisation des médias numériques. Ces actions visent à faire de Yên Bái une destination de choix pour les voyageurs en quête d'expériences authentiques et immersives dans un environnement préservé.

Des politiques de soutien à un développement durable

Pour soutenir le développement du tourisme, Yên Bái a mis en place plusieurs politiques prioritaires, notamment le développement des infrastructures, la formation des ressources humaines et la protection de l’environnement dans les zones touristiques communautaires. Le soutien à 231 troupes culturelles ethniques et l’organisation de plus de 40 festivals traditionnels par an contribuent non seulement à la préservation des valeurs culturelles, mais enrichissent également l’expérience des visiteurs. Les villages artisanaux traditionnels bénéficient également d’un soutien accru, participant à la création de produits touristiques distinctifs et à l’augmentation de leur valeur économique.

Vers un secteur économique clé

D’ici 2025 et au-delà, Yên Bái ambitionne de faire du tourisme une industrie clé de son économie. La stratégie mise sur un développement durable et respectueux de l’environnement, tout en préservant la culture locale. Chaque commune est encouragée à développer au moins un produit touristique unique.

Nông Việt Yên, directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de Yên Bái, a déclaré : "Nous nous engageons à offrir des produits touristiques de haute qualité, apportant des expériences uniques et mémorables aux visiteurs, et à faire de Yên Bái une destination incontournable de la région Nord-Ouest".

En associant préservation culturelle et développement économique, Yên Bái transforme progressivement son riche patrimoine en véritable richesse économique, consolidant sa position sur la carte touristique du Vietnam et à l’international.

VNA/CVN