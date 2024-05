Ratification du projet d’aménagement de Ninh Binh pour la période 2021-2030, vision 2050

Ainsi, le projet concerne tous les territoires terrestres et marins appartenant à la province, précisés conformément à la loi. Ce projet a pour but de valoriser tous les potentiels, avantages, ressources et motivations permettant le développement rapide et durable de la province.

Concrètement, Ninh Binh vise à devenir jusqu'en 2030 le pôle économique des localités au sud du delta du fleuve Rouge, satisfaisant à tous les critères d’une municipalité subordonnée directement au gouvernement central, constituant une ville patrimoniale millénaire, une ville créative, disposant d'une valeur importante en termes de tourisme, d’industrie culturelle et d’économie du pays et de l’Asie du Sud-Est, un endroit sûr, avec un système politique fiable et une antenne du Parti communiste sains, transparents et forts.

Au niveau de l’économie, la croissance moyenne de l'indice de son PIBR, produit intérieur brut régional, devrait atteindre 9,2%, soit 200 millions de dôngs par personne. La province devrait figurer parmi les dix premières localités en termes de PIBR du pays. Le taux de foyers modestes serait inférieur à 2%.

Les missions phares permettent une avancée immense

Ninh Binh accorde la priorité à l’industrie des hautes technologies et éco-responsable. Le développement du tourisme et de l’industrie culturelle constituent des axes majeurs.

La promotion de la création et de l’innovation, l’application des avancées de la science et des technologies, la réforme administrative, la transition numérique, l’amélioration de la compétitivité et la création d’un environnement favorable à l’investissement sont au cœur des politiques de développement, auxquelles s’ajoutent la formation et le développement des ressources humaines pour répondre à la transition de la structure économique et aux besoins du développement socio-économique dans le cadre de la révolution 4.0.

En ce qui concerne le développement social et la préservation de la culture, Ninh Binh met l’accent sur la conservation et la valorisation des valeurs culturelles traditionnelles ainsi que sur les modes de vie locaux. De plus, elle s’attache à la protection, à la restauration et à la préservation des vestiges et du complexe paysager de Tràng An.

En ce qui concerne l’aménagement du territoire, cette province septentrionale réorganise les espaces en fonction de leur usage, encourage un développement harmonieux entre les régions, œuvre pour la nouvelle ruralité tout en promouvant le développement de l’agriculture biologique, innove dans l’architecture et le paysage urbain et rural pour les rendre plus authentiques.

Elle se concentre également sur la synchronisation des infrastructures locales pour une exploitation efficace du foncier, sur la réalisation des stratégies de construction d’une région urbaine patrimoniale millénaire, sur la promotion d’une économie créative et patrimoniale, sur la valorisation des valeurs historiques et culturelles ainsi que des paysages naturels, sur la protection de l’environnement, sur la résilience aux catastrophes et sur l’adaptation au changement climatique.

Développement de quatre groupes touristiques principaux

Concernant le tourisme, l’un des secteurs phares de l’économie, Ninh Binh vise à labelliser le tourisme local, en mettant en avant l’ancienne capitale de Hoa Lu et le complexe paysager de Tràng An.

Ninh Binh vise à développer quatre principaux groupes touristiques :

- Premièrement, les produits culturels-historiques qui sont des produits touristiques typiques .

- Deuxièmement, les visites des paysages et des merveilles naturelles.

- Troisièmement, les activités et offres liées au tourisme écologique, au repos et au bien-être, en association avec des centres de villégiature haut de gamme, des systèmes écologiques maritimes, forestiers et des sources minérales chaudes.

- Quatrièmement, les produits touristiques créatifs.

Le tourisme auxiliaire est également privilégié, avec trois groupes développés :

- En premier lieu, les produits touristiques axés sur la découverte de la nature, les festivals et la gastronomie.

- En deuxième lieu, les produits touristiques interdisciplinaires, incluant le tourisme d’affaires, le tourisme agricole, le tourisme sportif, le tourisme éducatif et le tourisme communautaire.

- En troisième lieu, les produits touristiques interrégionaux.

