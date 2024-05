Agoda

Hô Chi Minh-Ville est l’une des principales destinations asiatiques pour le voyage lent

Photo: VNA/CVN

La ville, célèbre pour ses rues animées, est classée au 7e rang sur la base des données des réservations via cette la plateforme de voyage numérique au premier trimestre 2024.

Le voyage lent est l'une des tendances de voyage les plus évoquées. Hô Chi Minh-Ville occupe la première place au Vietnam en tant que destination touristique où les voyageurs passent le plus de temps, suivie par Bac Ninh et l'île de Phu Quôc.

D'autres lieux figurant dans la liste d'Agoda sont Khao Lak (Thaïlande), Séoul (République de Corée), les îles Perhentian (Malaisie), Tokyo (Japon), l'île de Siargao (Philippines), Pejanbaru (Indonésie) et Ahmedabad (Inde).

VNA/CVN