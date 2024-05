Hô Chi Minh-Ville s'efforce d'exploiter son immense potentiel dans le tourisme médical

Photo : SMTC/CVN

Le tourisme médical ou tourisme de santé ou encore tourisme hospitalier consiste à se faire soigner dans un autre lieu que celui où l'on réside, par économie ou pour bénéficier des soins et des prix qui ne sont disponibles qu'à l'étranger.

Doté d'un réseau diversifié d'établissements et de services médicaux de haute qualité à prix raisonnables, d'un contingent de médecins et d'infirmières hautement qualifiés, le tourisme médical est un produit à grand potentiel à Hô Chi Minh-Ville.

Dans le vade-mecum du tourisme de santé de Hô Chi Minh-Ville publié récemment, les visiteurs peuvent se renseigner sur les hôpitaux participant au programme et les agences de voyage, les hôtels et les services associés.

Trân Quang Duy, directeur de la compagnie par actions des services de voyage Chim Canh Cut (Penguin) a informé que sa société s'est concentrée ces derniers temps sur les produits de tourisme de santé dont "le sourire de Saigon" qui, outre des soins bucco-dentaires, permet aux visiteurs de déguster des plats macrobiotiques, de prendre des photos à l'hôpital dento-maxillo-faciale, de visiter l’Opéra de Hô Chi Minh- Ville,…

Pendant ce temps, la société de transport et de tourisme SacoTravel (l'une des pionnières dans la combinaison des examens médicaux et dentaires avec les services de voyage) a mis en service des services tels qu’une voyage-contrôle de santé à l'hôpital de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville ; un examen médical complet à l’hôpital Cho Ray ou à l'Institut du cœur de Hô Chi Minh-Ville; des soins dentaires et esthétiques...

Récemment, le secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville a publié un vade-mecum Tourisme-Santé fournissant de nombreuses informations nécessaires aux touristes. C'est l'un des résultats encourageants après cinq ans de mise en œuvre du plan de coordination entre le Service municipal du tourisme et celui de la Santé de Hô Chi Minh-Ville dans le développement du tourisme médical. Les deux parties ont donné des critères pour que les établissements médicaux puissent se joindre au programme touristique, lancer un site web spécialisé sur le tourisme médical, créer des clips vidéo et organiser des voyages d’études du tourisme médical en Thaïlande et au Cambodge...

Photo: ANNHome/CVN

Selon Nguyên Minh Mân, directeur des communications et du marketing de TST Tourist, sa société accordera davantage d'attention au tourisme médical car les touristes australiens et européens s'y intéressent lors qu’ils viennent à Hô Chi Minh-Ville.

Selon le docteur Nguyên Van Vinh Châu, directeur adjoint du Service municipal de la santé, pour développer le tourisme médical dans la mégapole du Sud, il faut avant tout identifier et promouvoir les atouts du secteur médical municipal.

La ville a connu des acquis exceptionnels dans le traitement de l'infertilité, le dépistage du cancer, la médecine traditionnelle, la dentisterie, la réadaptation fonctionnelle, la chirurgie esthétique, etc. Ce sont des atouts permettant de sortir des produits de tourisme médical au service des touristes nationaux et internationaux.

VNA/CVN