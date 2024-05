Promotion de l’image de Hô Chi Minh-Ville à travers le 2e festival fluvial

Le 2e Festival fluvial, placé sous le thème "Un bateau légendaire" et prévu du 31 mai au 9 juin, comprendra une série d'activités touristiques, culturelles, artistiques, sportives, culinaires et commerciales. Son objectif est de devenir un événement phare, contribuant à positionner et à promouvoir l’image de Hô Chi Minh-Ville en tant que cité fluviale riche en identité culturelle.

La directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, a détaillé le festival et notamment le programme artistique "Un bateau légendaire". Il s'agit d'une grande comédie musicale racontant l'histoire de la localité en combinant de nombreuses technologies modernes, avec la participation de réalisateurs de premier plan et de 1.000 acteurs professionnels et non-professionnels.

De plus, c'est la première fois que le comité d'organisation programme des feux d'artifice artistiques, une reproduction du marché flottant du Nam Bô occidental, un championnat élargi de natation en rivière de Hô Chi Minh-Ville 2024, un championnat de stand-up paddle ainsi que des performances de jet-ski… Dans le même temps, l'événement vise également à renforcer les liens avec les provinces et villes du delta du Mékong et du Nam Bô oriental afin de faire de ce festival un événement commun de la région du Sud.

"Ce festival devrait attirer un grand nombre de touristes nationaux et étrangers, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie touristique locale. En même temps, c’est une bonne opportunité commerciale pour les secteurs du tourisme, des services et du commerce, augmentant ainsi les revenus de la communauté locale. C’est une occasion pour stimuler la demande grâce aux activités du festival", a affirmé la directrice Nguyên Thi Anh Hoa.

Elle a ajouté que le festival devrait attirer des habitants locaux et des touristes à Hô Chi Minh-Ville, tout en contribuant à la préservation et à la promotion de la valeur du patrimoine culturel du pays.

Parlant du programme d’ouverture "Un bateau légendaire", la directrice artistique générale Lê Hai Yên a déclaré : "C'est l'histoire de bateaux spéciaux qui vont et viennent sur le fleuve de Saigon. Ces bateaux historiques sont associés à des étapes importantes de la nation, aux premiers navires vietnamiens lancés. Ils ont mis les voiles et ont porté le destin de la nation sur les cinq continents... Ce n'est pas seulement l'histoire des bateaux mais aussi le voyage de toute la nation, entré dans l'histoire légendaire...".

Diverses activités culturelles, sportives et touristiques

Se déroulant sur 10 jours, le festival de cette année s'étendra en termes d'ampleur et de durée, proposant une série d'activités culturelles, artistiques, sportives, gastronomiques, commerciales et de promotion du tourisme. La cérémonie d'ouverture est prévue dans la soirée du 31 mai. Il s'agit d'un spectacle artistique majestueux, intitulé "Un bateau légendaire", qui rassemblera musique, danse contemporaine et nouvelles technologies sur le fleuve Saigon. L'histoire du festival de cette année fait suite à celle de l'événement de 2023, intitulé "Saigon : le fleuve qui raconte son histoire".

De nombreuses activités nautiques seront organisées à cette occasion, notamment le Championnat élargi de natation en rivière de Hô-Chi-Minh-Ville 2024, le premier Championnat de voile de Hô Chi Minh-Ville, des exhibitions de voiliers, de jet-skis, de planches à voile, de parapente, ainsi que des activités interactives de stand up paddle board (SUP).

En outre, une série d'autres activités est prévue telles que l'espace "Trên bên duoi thuyên" (succession d’embarcations au port) reproduisant le marché flottant du Nam bô occidental, la Semaine des fruits, un défilé sur le fleuve sur une longueur d'environ 4 km, la présentation de nouveaux produits conçus selon le thème du festival, un programme de promotion du tourisme fluvial, des expositions d'art en plein air et une décoration artistique lumineuse du Parc du quai Bach Dang, un programme de coopération régionale pour le développement touristique avec les provinces et les villes, un concours de cuisine fluviale, un festival des fruits du Nam Bô, etc.

Selon le Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, lors du premier Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2023, l'occupation des chambres a connu une augmentation de 20% par rapport à la normale. Les bateaux-restaurants ont atteint une capacité de 100%, entraînant une hausse des revenus de 23%.

Les agences de voyages ont également enregistré une croissance de 15% pour les circuits fluviaux, tandis que le nombre de passagers sur la voie navigable urbaine a augmenté de 50%. Pendant les trois jours du festival, Hô Chi Minh-Ville a accueilli environ 100.000 visiteurs nationaux et 54.000 visiteurs internationaux.

Texte et photos : Tân Dat/CVN