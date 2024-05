Tourisme : le Vietnam nominé dans de nombreuses catégories des 31es World Travel Awards

D'après l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le vote pour la 31 e édition des World Travel Awards pour l'Asie et l'Océanie est actuellement ouvert sur le site www.worldtravelawards.com , et ce jusqu'au 23 juillet 2024.

Photo : CTV/CVN

Cette année, le Vietnam est en lice dans plusieurs catégories majeures : Asia's Leading Beach Destination 2024 (Première destination balnéaire d'Asie 2024), Asia's Leading Culture Destination 2024 (Première destination culturelle d'Asie 2024), Asia's Leading Destination 2024 (Première destination d'Asie 2024), Asia's Leading Heritage Destination 2024 (Première destination patrimoniale d'Asie 2024), Asia's Leading Natural Destination 2024 (Première destination nature d'Asie 2024), Asia's Leading Youth Travel Destination 2024 (Première destination de voyage pour les jeunes en Asie 2024).

L'Autorité nationale du tourisme du Vietnam est également nominée dans la catégorie "Asia's Leading Tourism Board 2024" (Meilleure agence de gestion touristique d'Asie 2024).

De nombreux sites du pays ont été proposés dans diverses catégories. Les Services du tourime de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville sont nominés dans "Asia's Leading City Tourist Board 2024" (Meilleur office du tourisme urbain d'Asie 2024). Le Service du tourisme de la province de Quang Nam est nominé dans "Asia's Leading Regional City Tourist Board 2024" (Meilleur office du tourisme urbain régional d'Asie 2024).

En outre, Hô Chi Minh-Ville est nominée dans "Asia's Leading Business Travel Destination 2024" (Première destination de voyage d'affaires en Asie 2024) et Hanoï est en lice pour les titres de Leading City Break Destination 2024 (Première destination de vacances à court terme) et Asia's Leading City Destination 2024 (Première destination urbaine d'Asie).

Hôi An et Huê sont toutes deux nominées dans la catégorie Asia's Leading Culture City Destination 2024 (Première destination de ville culturelle d'Asie 2024). Les provinces de Hà Giang et de Hà Nam sont proposées dans la catégorie Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2024 (Première destination touristique émergente d'Asie). Hà Nam est également nominée dans la catégorie Asia's Leading Regional Cultural Destination 2024 (Première destination culturelle locale d'Asie).

Dà Nang et Hô Chi Minh-ville sont toutes deux nominées dans la catégorie Asia's Festival and Event Destination 2024 (Première destination pour festivals et événements d'Asie. Môc Châu est proposée première destination naturelle régionale d'Asie 2024.

Phu Quôc est proposée dans la catégorie "Asia's Leading Luxury Island Destination" (Première destination insulaire de luxe d'Asie) et Môc Châu, dans la catégorie Asia's Leading Regional Natural Destination (Première destination naturelle régionale d'Asie).

VNA/CVN