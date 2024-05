Pour attirer davantage de touristes à Hanoï

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

Pour attirer davantage de touristes, les autorités municipales ont demandé aux organes compétents de se coordonner pour soutenir le secteur touristique.

Par conséquent, les organes compétents dans les domaines de l'industrie et du commerce, de l'agriculture et du développement rural, cherchent à développer des produits OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit), des zones agricoles spécialisées et des villages d’artisanat permettant d’enrichir les expériences des touristes.

La capitale possède actuellement plusieurs villages d’artisanat réputés tels que le village de l'encens de Quang Phu Câu (district d'Ung Hoà), le village de la poterie de Bat Tràng (district de Gia Lâm), le village de la soie de Van Phuc (arrondissement de Hà Dông), le village de la menuiserie de Son Dong (district de Hoài Duc)…

Avec ses nombreux temples, pagodes, maisons communales et fêtes culturelles, Hanoï attire des millions de visiteurs chaque année. Depuis le début de cette année, les monuments locaux ont accueilli plus de 1,3 million de visiteurs pour des recettes de 70,4 dôngs, représentant 93,9% de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année.

La capitale organise également de nombreuses activités culturelles et artistiques pour célébrer les grandes fêtes du pays. Au cours des premiers mois de l’année, elle a organisé 770 spectacles, attirant 212.400 spectateurs pour des recettes de 19,6 milliards de dôngs.

Grâce à l’adoption de diverses réformes dans la promotion du tourisme, le nombre de visiteurs à Hanoï a fortement augmenté ces derniers temps. Au cours des quatre premiers mois de l'année, la capitale a accueilli près de 1,6 million de visiteurs étrangers et 571.000 visiteurs vietnamiens, soit une hausse de 59,8% et de 19,1% par rapport à la même période en 2023.

VNA/CVN