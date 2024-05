Ninh Binh : le Parc national de Cuc Phuong inaugure les visites nocturnes

>> Ninh Binh crée un modèle 3D du Parc national de Cuc Phuong

>> Cuc Phuong devient le parc national le plus important d'Asie

>> Le Parc national de Cuc Phuong choisit la voie de l’écotourisme

>> La grotte Con Moong : témoin de la préhistorique

Photo : CTV/CVN

Selon un représentant du Parc national de Cuc Phuong, la plupart d’entre les voyageurs étaient très enthousiastes.

"J'ai visité des zoos nocturnes et participé à des safaris dans de nombreux endroits, mais l'expérience à Cuc Phuong est différente car c’est complètement naturel. Je regrette qu’il n'y ait pas eu beaucoup de lucioles hier soir", a partagé Thanh Tùng, venu de Ninh Binh pour l’occasion.

"On ne peut observer les lucioles et les animaux de la forêt qu'à l'œil nu. Il fait trop sombre pour prendre des photos, mais c'est très intéressant", a déclaré un autre touriste.

La visite nocturne de la forêt de Cuc Phuong est accessible de 19h00 à 22h00, tous les jours de la semaine. L’itinéraire de 5 km est parcouru en véhicule électrique de dix places. Chaque visite dure environ une heure. La dernière visite démarre à 20h45.

Photos : VQGCP/CVN

Découvrir la vie nocturne de la forêt

À partir de l’aire de découverte destinée aux enfants, les visiteurs sont accompagnés de guides le long des sentiers forestiers pour observer les lucioles et la vie de la faune nocturne de la forêt avec ses cerfs, et pour les visiteurs les plus chanceux, des animaux rares tels que des pangolins, des civettes, des chats sauvages, des loutres et des loris. La visite permet également aux participants de comprendre en quoi consiste le travail et l’importance du sauvetage et de la conservation de la forêt.

Selon Pham Kiên Cuong, directeur du Centre d'éducation et de services environnementaux du Parc national de Cuc Phuong, il s'agit d'un produit touristique qui contribue à sensibiliser au respect de l'environnement et à mieux comprendre la vie naturelle sauvage.

La visite est limitée à environ 100 visiteurs par soir afin de garantir qu'elle n'affecte pas l'habitat naturel de la faune et de la flore. "Les visiteurs sont uniquement autorisés parcourir la lisière de la forêt, sans pénétrer au cœur de celle-ci", a ajouté M.Cuong.

Le Bureau d’accueil de ce parc national a reçu des milliers d'inscriptions depuis l'annonce de l'ouverture de la visite il y a trois jours. Les touristes payent 60.000 dôngs par adulte et 10.000 dôngs par enfant de moins de 10 ans pour entrer dans le parc national, puis 100.000 dôngs par adulte et 50.000 dôngs par enfant pour la visite qui donne la priorité aux clients passant la nuit dans la forêt.

Les visiteurs doivent préparer les objets personnels nécessaires tels que des vêtements longs, du produit anti-moustique et insecte, et s’ils le souhaitent des jumelles et des appareils photo. Les informations sur la saison des papillons et des lucioles à Cuc Phuong sont continuellement mises à jour sur la page du parc national.

Photo : VNA/CVN

Pendant les mois d'avril et mai, c’est la saison des papillons à Cuc Phuong, tandis que les mois d'été correspondent à la saison de reproduction des lucioles. Ce sont les deux périodes qui attirent le plus de touristes. Entre fin avril et aujourd'hui, ce parc national a déjà accueilli des milliers de touristes par jour.

Richesse de la faune et de la flore

Cuc Phuong a été le premier parc national créé au Vietnam. La diversité de sa faune et de sa flore ainsi que la beauté de ses paysages en font une destination attrayante pour les touristes, notamment en été, saison spectaculaire des papillons et des lucioles.

Créé en 1962, la forêt tropicale du Parc national de Cuc Phuong s’étend sur plus de 22.400 ha. Situé à 120 km au sud-ouest de Hanoï et à cheval sur trois provinces de Ninh Binh, Hoà Binh (Nord) et Thanh Hoa (Centre), le parc abrite plus de 2.200 espèces végétales et animales, une centaine d’espèces de reptiles et d’amphibiens, une centaine d’espèces mammifères, plus de 300 espèces d’oiseaux, environ 2.000 espèces d’insectes et une soixantaine d’espèces aquatiques.

Photo : ST/CVN

Certaines d’entre elles figurent dans le Livre Rouge du Vietnam et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). Une espèce rare et menacée ne subsiste plus qu’à Cuc Phuong et nulle part ailleurs dans le monde. Il s’agit des singes Langur (Trachypithecus delacouri). Voilà pourquoi le langur a été choisi comme symbole du parc national.

Le site porte un soin tout particulier à la préservation des espèces et des ressources naturelles, en plus de promouvoir des valeurs culturelles. Pour toutes ces raisons, il attire de nombreux touristes vietnamiens comme étrangers.

Grâce à sa nature et son écosystème riche et diversifié, ce parc national est non seulement le plus ancien au Vietnam, mais également un joyau précieux pour l'écologie forestière mondiale.

Depuis sa création, la faune et la flore du parc national ont été conservées avec succès et c’est aujourd’hui un lieu reconnu internationalement comme la plus grande zone de conservation de la faune en Asie du Sud-Est.

Les World Travel Awards 2023 ont récompensé le Parc national de Cuc Phuong pour son statut de plus important Parc national d'Asie. Cuc Phuong détient ce titre pendant cinq années consécutives, de 2019 à 2023.

Tâm Anh/CVN