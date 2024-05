Culture

Un nouveau circuit pour découvrir les tunnels de Cu Chi à la tombée de la nuit

Les tunnels de Cu Chi ont été renommés "Merveilles au cœur de Terrains d'acier". Le circuit nocturne "La lune en zone de résistance" permettra aux touristes nationaux et étrangers de découvrir la vie nocturne des habitants-soldats des zones libérées pendant les années de résistance contre les Américains.

Cet espace est imprégné par la vie nocturne des habitants de Cu Chi dans la zone libérée de la campagne du Sud en général, dans la période 1961 - 1964. C'est la période après le mouvement Dông Khoi en 1960, où la stratégie de la guerre spéciale des États-Unis a été mise en œuvre, attaquant violemment la zone de la base révolutionnaire. L'armée et les habitants de Cu Chi ont farouchement combattu l'ennemi au cours de cette période.

En participant à cette visite nocturne, les visiteurs peuvent observer des tables de sable et des films en 3D recréant la bataille de Cedar Falls. Ils peuvent également découvrir les activités quotidiennes des habitants-soldats de cette époque telles que : creuser des tunnels, tricoter sous la lune, moudre le riz… Ou encore des scènes où les jeunes sont enrôlés dans l'armée pour combattre l'ennemi ou les réunions entre des chefs et des soldats…

Les visiteurs peuvent appréhender la vie difficile des habitants de Cu Chi pendant la période de résistance.

"Ce circuit est magnifique, très différent de la visite dans la journée, estime Mme Ngoc Nu, habitante du district de Cu Chi. J'emmène souvent mes proches aux tunnels le matin. Mais les découvrir à la tombée de la nuit est complètement différent. Cela semble très réel, comme si nous étions en temps de guerre et que nous combattions l’ennemi avec les habitants locaux".

Vu Thi Thuy, venue de la province de Binh Duong (Sud), déclare : "En explorant ce tour nocturne, je suis tombée dans un petit fossé parce que ce tour n'utilisait que des lampes de poche ou des lampes à huile. J'ai ressenti les difficultés des gens en zone de résistance et des soldats révolutionnaires qui devaient parfois combattre en pleine nuit".

L'acteur Thanh Thuân, du Théâtre de cai luong Trân Huu Trang, incarnant un soldat à Cu Chi, confie : "Chaque soir, lorsque je joue ainsi, j'ai l'impression d’intégrer la vie de mes grands-parents et des générations précédentes dans le passé. Je me sens très heureux d’avoir un accès direct à des choses que j’ai apprises uniquement dans les livres."

En participant à ce circuit nocturne, de nombreux touristes, en particulier des jeunes, découvrent l'histoire de Cu Chi et ressentent plus clairement le sacrifice et le courage des soldats et des habitants pendant la période de résistance acharnée.

Le circuit "La lune en zone de résistance", qui vient d'être mis en service, est un nouveau produit de tourisme nocturne intéressant dans la zone des reliques historiques des tunnels de Cu Chi. À l'avenir, pour améliorer sa qualité, on y ajoutera des services supplémentaires et ouvrira davantage d'hébergements.

Nguyên Minh Tâm, directeur adjoint de la zone des reliques historiques des tunnels de Cu Chi, fait savoir : "Les visiteurs comprendront la vie des combats nocturnes des habitants de Cu Chi en zone de résistance. Il s'agit d'un voyage qui contribue grandement à la propagande et à l'éducation des traditions révolutionnaires, ainsi qu'à enrichir les produits touristiques nocturnes de Hô Chi Minh-Ville."

Texte et photos : Quang Châu/CVN