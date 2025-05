Nigeria : au moins 11 soldats tués dans une attaque terroriste

>> Le bilan de l'épidémie de fièvre de Lassa s'élève à 127 morts

>> Des hommes armés tuent 17 personnes dans le Centre-Est du Nigeria

>> Nigeria/violences intercommunautaires : le bilan s'alourdit à 72 morts

Photo : Reuters/CVN

Des terroristes ont attaqué vendredi soir 2 mai une base dans la ville de Buni Gari, tuant 11 soldats et incendiant la base après un violent échange de tirs, ont déclaré deux sources militaires.

"Les terroristes, à bord de plusieurs camions et armés de mitrailleuses lourdes et de lance-roquettes, ont attaqué la base et l'ont incendiée après avoir tué 11 soldats", a déclaré un officier. "Le bilan pourrait s'alourdir car de nombreux soldats sont portés disparus et leur sort reste inconnu", a-t-il ajouté.

La base de Buni Gari, située à 60 km de Damaturu, la capitale de l'état de Yobe, a été attaquée à plusieurs reprises par des terroristes.

APS/VNA/CVN