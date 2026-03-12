Élections législatives et locales

Nguyên Thê Duy, le plus jeune candidat à Hô Chi Minh-Ville : cap sur le logement social

Parmi les 64 candidats aux législatives de la XVI e législature à Hô Chi Minh-Ville, la présence de Nguyên Thê Duy, né en 1994, suscite un vif intérêt au sein de l'opinion publique.

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Photo : TTO/CVN

Plus jeune candidat de la liste, ce diplômé en finance, actuellement secrétaire adjoint du Comité du Parti et vice-président du Conseil d'administration du groupe Becamex, apporte une vision pragmatique de jeune dirigeant économique. Lors de la rencontre avec les électeurs le 10 mars, il a affiché une détermination ferme à promouvoir des solutions de sécurité sociale concrètes en faveur des travailleurs.

Au sein de la circonscription n°1, le candidat Nguyên Thê Duy a réaffirmé son leitmotiv : "joindre l'acte à la parole", en se concentrant sur la levée des obstacles liés au segment du logement social. Fort de l'expérience d'un groupe fort de 40 ans d'expertise dans la création d'écosystèmes industriels, M. Duy considère que la stabilité résidentielle est le socle indispensable à l'épanouissement des travailleurs.

Il s'engage à préconiser des mécanismes spécifiques pour simplifier les procédures administratives, afin de fluidifier l'offre de logements ouvriers. Selon lui, ces projets doivent garantir transparence et équité, tout en intégrant des infrastructures synchronisées telles que jardins d'enfants, centres de santé et espaces communautaires.

Outre la problématique du logement, le benjamin des candidats exprime son ambition de contribuer au perfectionnement institutionnel pour stimuler l'économie verte et l'industrie moderne. M. Duy souligne l'importance de la connectivité régionale et du développement logistique pour briser les verrous de la croissance.

Photo: TTO/CVN

Dans sa vision, il prône un système de transports publics de haute qualité afin de réduire les embouteillages et les émissions de carbone, améliorant ainsi directement le cadre de vie urbain. Ces solutions sont indissociables des programmes de formation visant à rehausser les compétences de la main-d'œuvre.

Devant les électeurs, l'homme d'affaires de la génération 9X a affirmé son esprit d'écoute et sa responsabilité. Il s'engage à être le porte-voix du dynamisme de la jeunesse, plaidant pour le dénouement des complexités liées à l'investissement et au dégagement des terrains, dans une optique d'harmonie des intérêts entre l'État, les entreprises et les citoyens.

Fort de solides compétences professionnelles et d'un enthousiasme juvénile, Nguyễn Thế Duy espère devenir un pont efficace, portant les aspirations de la population de Hô Chi Minh-Ville devant la plus haute instance du pays.

Modèle de logement social : "transformer les loyers en propriété"

Le groupe Becamex (à capital d’État relevant du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, autrefois rattaché au Comité populaire de la province de Bình Duong avant la fusion) a déployé avec succès un modèle de logements sociaux à bas prix, à partir de seulement 100 millions de dôngs l’unité. L'objectif est d'aider les travailleurs migrants à "transformer leurs frais de location en acquisition immobilière". À ce jour, des dizaines de milliers de logements sociaux jouxtant les zones industrielles ont été livrés, et environ 20.000 unités supplémentaires sont en cours de construction.

Becamex est également le maître d'ouvrage de nombreux projets d'infrastructures de transport et de zones industrielles d'envergure, tels que la route nationale 13, la voie My Phuoc - Tân Van, les zones industrielles Vietnam - Singapour (VSIP), ainsi que les zones industrielles de My Phuoc et Bàu Bàng… Ces réalisations contribuent à attirer les investissements et à créer des emplois pour de nombreux travailleurs migrants.

Truong Giang/CVN